شباب الوطن.. فخر وأمل

الأربعاء 13 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
إسبانيا تجلي 44 طفلاً من غزة لعلاجهم في مستشفياتها
«الصحة العالمية»: الوضع الصحي في غزة لا يزال كارثياً
اجتماع أردني سوري أميركي في عمّان لتعزيز وقف النار بالسويداء
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 800 مليون دولار قيمة أضرار القطاع الزراعي في لبنان
العراق.. ضبط 11 إرهابياً وتفجير أنفاق وكهوف لـ«داعش»
تقدّم روسي سريع على خط الجبهة في شرق أوكرانيا
«الاتحاد» تستعرض تجارب إماراتية ملهمة.. «زراعة الأعضاء» أمل جديد للباحثين عن الحياة
لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية
«الداخلية» تحتضن فعاليات اليوم الدولي للشباب
«تريندز»: الشباب عماد الأمم وصناع الغد
«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع «السفارة الأميركية»
«دبي لخدمات الإسعاف» تنظم ورشة عمل استراتيجية
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تدمج بين التعليم الرقمي والحضوري
تفاهم بين «الصحفيين الإماراتية» و«الإمارات لريادة الأعمال»
«الصحة» تعزّز الشراكة مع المستشفيات الخاصة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
شباب الوطن.. فخر وأمل
13 أغسطس 2025 02:53
شباب الإمارات
الشباب
اليوم العالمي للشباب
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والإكوادور.. علاقات الصداقة
اليوم 21:30
علوم الدار
علوم الدار
شباب الإمارات.. مهارات تصنع المستقبل
15 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
تمكين الشباب
12 أغسطس 2024
علوم الدار
علوم الدار
اليوم العالمي لمهارات الشباب
15 يوليو 2024
علوم الدار
علوم الدار
اليوم العالمي لمهارات الشباب
17 يوليو 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«الداخلية» تحتضن فعاليات اليوم الدولي للشباب
13 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات.. قصة ملهمة للعالم في تمكين الشباب
13 أغسطس 2025
علوم الدار
محمد بن سعود: الشباب هم عماد البناء وركيزة الإنجازات الوطنية
13 أغسطس 2025
علوم الدار
موزة بنت مبارك: الشباب ثروة وطنية ومسيرة لا تعرف التوقف
13 أغسطس 2025
علوم الدار
«الداخلية» تحتضن فعاليات اليوم الدولي للشباب
13 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات.. قصة ملهمة للعالم في تمكين الشباب
13 أغسطس 2025
علوم الدار
محمد بن سعود: الشباب هم عماد البناء وركيزة الإنجازات الوطنية
13 أغسطس 2025
علوم الدار
موزة بنت مبارك: الشباب ثروة وطنية ومسيرة لا تعرف التوقف
13 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
شباب الوطن.. فخر وأمل
13 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات والإكوادور.. علاقات الصداقة
اليوم 21:30
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تدمر منازل في شمال غرب تركيا
اليوم 18:58
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تشتعل في البرتغال
اليوم 18:54
الأخبار العالمية
سرب من قناديل البحر يعطل محطة نووية فرنسية
اليوم 18:50
الأخبار العالمية
ما هي أجندة قمة «ألاسكا» بين بوتين وترامب؟
اليوم 18:45
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©