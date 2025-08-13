1090 عملية زراعة أعضاء ناجحة في أبوظبي

الأربعاء 13 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
علوم الدار
1090 عملية زراعة أعضاء ناجحة في أبوظبي
13 أغسطس 2025 18:46
زراعة الأعضاء
أبوظبي
الإمارات
مركز أبوظبي للصحة العامة
التبرع بالأعضاء
الرعاية الصحية
علوم الدار
علوم الدار
سلامة أنظمة الغاز في منشآت أبوظبي
8 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
رحلة "مريم".. قصة شفاء ملهمة في "خليفة الطبية"
4 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
ارتفاع أعداد السلاحف البحرية في أبوظبي
29 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
تحفيز العمل البيئي
29 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
خطة أبوظبي للتكيف مع تغير المناخ لقطاع البيئة
24 يوليو 2025
