نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن في نابلس
مقتل 123 فلسطينياً وإصابة 437 في 24 ساعة
تحذيرات من تنامي الأنشطة الإرهابية في «الساحل الأفريقي»
عون: غير مسموح لأي جهة في لبنان بحمل السلاح والاستقواء بالخارج
العراق ينفي إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا
القمر المحطة القادمة لطموحات الإمارات الفضائية
أبوظبي وسيؤول تعززان التعاون في مجالات التنمية الذكية والمستدامة
إقبال لافت على «منتجات مزارعنا».. و«السوق المجتمعي» يلفت الأنظار
20000 متطوع في «60 ثانية» بأبوظبي
عمر الدرعي يبحث مع أسامة الأزهري التعاون في الشأن الديني وخدمة المجتمعات
جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا لدى الدولة
9 آلاف طالب استفادوا من مبادرة «أدنوك-بلومبرغ» التعليمية
شما بنت محمد: الاستدامة تبدأ من الإنسان لتصبح شعوراً بالمسؤولية
اتفاقية لتوسيع نطاق التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين
الأخبار العالمية
شرط ترامب للاجتماع مع بوتين وزيلينسكي
14 أغسطس 2025 01:43
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
الولايات المتحدة
أميركا
فلاديمير بوتين
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي أجندة قمة «ألاسكا» بين بوتين وترامب؟
12 أغسطس 2025
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين
6 أغسطس 2025
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي خطة ترامب لدعم أوكرانيا؟
15 يوليو 2025
15 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا يأمل زيلينسكي من ترامب؟
3 يوليو 2025
3 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف قلب ترامب النظام الجيوسياسي العالمي في 100 يوم؟
23 ابريل 2025
23 ابريل 2025
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
اليوم 20:58
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
اليوم 19:37
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
زيلينسكي وترامب يبحثان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
اليوم 20:58
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
اليوم 19:37
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
زيلينسكي وترامب يبحثان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
5 أغسطس 2025
علوم الدار
إنشاء نيابة أبوظبي العمالية
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
شرط ترامب للاجتماع مع بوتين وزيلينسكي
14 أغسطس 2025
علوم الدار
تمويلات عقارية إضافية للمستفيدين من قروض الإسكان
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
معركة ضد حرائق الغابات في كندا
اليوم 18:49
علوم الدار
1090 عملية زراعة أعضاء ناجحة في أبوظبي
اليوم 18:46
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي ينتشر في شوارع واشنطن
اليوم 18:39
