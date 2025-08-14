الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
لماذا يتطرفون؟.. خطبة الجمعة 15 أغسطس 2025
14 أغسطس 2025 19:02
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
صلاة الجمعة
خطباء الجمعة
خطبة الجمعة
علوم الدار
علوم الدار
شبابك أيها الشاب.. خطبة الجمعة 08 أغسطس 2025
7 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
"صديقكم".. خطبة الجمعة 01 أغسطس 2025
31 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
خطبة الجمعة.. بلادنا في الصيف
10 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
خطبة الجمعة.. الفطرة
3 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
خطبة الجمعة.. الهجرة النبوية
26 يونيو 2025
علوم الدار
عمر الدرعي يبحث مع أسامة الأزهري التعاون في الشأن الديني وخدمة المجتمعات
علوم الدار
رئيس "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية" يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تعتمد 103 ملايين درهم  من أموال الزكاة خلال النصف الأول
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية» تدعو إلى تجنب إجراءات الدفن أوقات الظهيرة
علوم الدار
عمر الدرعي يبحث مع أسامة الأزهري التعاون في الشأن الديني وخدمة المجتمعات
اليوم 01:33
علوم الدار
رئيس "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية" يبحث مع وزير الأوقاف المصري تعزيز التعاون
13 أغسطس 2025
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تعتمد 103 ملايين درهم  من أموال الزكاة خلال النصف الأول
4 أغسطس 2025
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية» تدعو إلى تجنب إجراءات الدفن أوقات الظهيرة
26 يوليو 2025
