رحيل سليل أسرة الشاي اليابانية

الخميس 14 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن في نابلس
مقتل 123 فلسطينياً وإصابة 437 في 24 ساعة
تحذيرات من تنامي الأنشطة الإرهابية في «الساحل الأفريقي»
عون: غير مسموح لأي جهة في لبنان بحمل السلاح والاستقواء بالخارج
العراق ينفي إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا
القمر المحطة القادمة لطموحات الإمارات الفضائية
أبوظبي وسيؤول تعززان التعاون في مجالات التنمية الذكية والمستدامة
إقبال لافت على «منتجات مزارعنا».. و«السوق المجتمعي» يلفت الأنظار
20000 متطوع في «60 ثانية» بأبوظبي
عمر الدرعي يبحث مع أسامة الأزهري التعاون في الشأن الديني وخدمة المجتمعات
جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا لدى الدولة
9 آلاف طالب استفادوا من مبادرة «أدنوك-بلومبرغ» التعليمية
شما بنت محمد: الاستدامة تبدأ من الإنسان لتصبح شعوراً بالمسؤولية
اتفاقية لتوسيع نطاق التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
رحيل سليل أسرة الشاي اليابانية
14 أغسطس 2025 20:32
الشاي الياباني
اليابان
رئيس الدولة
الإمارات واليابان
الإمارات
محمد بن زايد
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بوتين: العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات تتطور بشكل ملحوظ
7 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
كلمة رئيس الدولة خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
7 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وروسيا.. أكثر من نصف قرن من العلاقات الثنائية المتميزة
6 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
وزير خارجية المجر لـ «الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد تاريخية تعزز الشراكة بين البلدين
21 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
زيارات رئيس الدولة.. مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع
18 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة الدكتور جنشيتسو سن
اليوم 17:23
نهج إماراتي
اليوم 00:15
علوم الدار
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير ميانمار لدى الدولة
13 أغسطس 2025
ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2025
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة الدكتور جنشيتسو سن
اليوم 17:23
الافتتاحية
نهج إماراتي
اليوم 00:15
علوم الدار
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير ميانمار لدى الدولة
13 أغسطس 2025
كلمة الاتحاد
ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هو موقف أوروبا من لقاء ترامب وبوتين؟
اليوم 21:00
علوم الدار
لماذا يتطرفون؟.. خطبة الجمعة 15 أغسطس 2025
اليوم 19:02
الأخبار العالمية
ترامب يحذر روسيا
اليوم 19:11
الأخبار العالمية
إجلاء جرحى إلى المستشفيات بعد فيضانات مميتة تجتاح الهند
اليوم 21:25
الأخبار العالمية
رحيل سليل أسرة الشاي اليابانية
اليوم 20:32
الترفيه
ختام الاستعدادات لـ"ألعاب الروبوتات البشرية العالمية"
اليوم 19:00
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©