الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ما هو موقف أوروبا من لقاء ترامب وبوتين؟
14 أغسطس 2025 21:00
الحرب في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
ألاسكا
فلاديمير بوتين
بوتين
الرئيس الأميركي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
روسيا وأوكرانيا
أميركا وروسيا
الرئيس الروسي
أوروبا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يحذر روسيا
اليوم 19:11
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين؟
19 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
متى يلتقي ترامب وبوتين؟
21 فبراير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا دار في المحادثات بين ترامب والرئيسين الروسي والأوكراني؟!
14 فبراير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
6 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©