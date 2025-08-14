الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
إجلاء جرحى إلى المستشفيات بعد فيضانات مميتة تجتاح الهند
14 أغسطس 2025 21:25
كشمير الهندية
كشمير
الفيضانات
الهند
الأمطار الغزيرة
مياه الفيضانات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
محاولة فتح طريق مسدود بعد فيضانات مفاجئة في الهند
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
10000 ومضة برق و"أعلى تحذير" في هونج كونج
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات مفاجئة تضرب هونج كونج
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تايوان.. أمطار تسبب قتلى ودماراً
4 أغسطس 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الرأس الأخضر وتعزّي في ضحايا الفيضانات
العاصفة المدارية بودول تغرق جنوب الصين
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات
اليوم 21:46
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
اليوم 16:15
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الرأس الأخضر وتعزّي في ضحايا الفيضانات
اليوم 12:50
أخبار
العاصفة المدارية بودول تغرق جنوب الصين
اليوم 08:34
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هو موقف أوروبا من لقاء ترامب وبوتين؟
علوم الدار
لماذا يتطرفون؟.. خطبة الجمعة 15 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ترامب يحذر روسيا
علوم الدار
3956 طناً من المساعدات.. الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 لغزة
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية ومستلزمات طبية
الأخبار العالمية
إجلاء جرحى إلى المستشفيات بعد فيضانات مميتة تجتاح الهند
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©