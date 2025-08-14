الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية ومستلزمات طبية
14 أغسطس 2025 22:29
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
المساعدات الطبية
القطاع الصحي
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
