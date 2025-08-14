الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
3956 طناً من المساعدات.. الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 لغزة
14 أغسطس 2025 22:31
الفارس الشهم 3
إسقاط جوي
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
إنزال جوي
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية ومستلزمات طبية
اليوم 22:29
الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات
8 أغسطس 2025
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
7 أغسطس 2025
سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة تصل إلى العريش
6 أغسطس 2025
100 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل غزة
25 يناير 2025
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة
13 أغسطس 2025
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
9 أغسطس 2025
الإمارات.. نموذج إنساني فريد في دعم أهالي غزة
8 أغسطس 2025
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
7 أغسطس 2025
ما هو موقف أوروبا من لقاء ترامب وبوتين؟
لماذا يتطرفون؟.. خطبة الجمعة 15 أغسطس 2025
ترامب يحذر روسيا
3956 طناً من المساعدات.. الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 لغزة
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية ومستلزمات طبية
إجلاء جرحى إلى المستشفيات بعد فيضانات مميتة تجتاح الهند
