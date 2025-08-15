الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
"بودول" تغرق شوارع في الصين
15 أغسطس 2025 19:02
السيول
الفيضانات
جنوب الصين
العواصف
الصين
الأمطار الغزيرة
مياه الفيضانات
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إجلاء جرحى إلى المستشفيات بعد فيضانات مميتة تجتاح الهند
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
محاولة فتح طريق مسدود بعد فيضانات مفاجئة في الهند
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
10000 ومضة برق و"أعلى تحذير" في هونج كونج
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات مفاجئة تضرب هونج كونج
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
منازل تحت الماء
6 فبراير 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
الأخبار العالمية
باكستان: قتلى بتحطم مروحية إنقاذ وسط الأمطار
علوم الدار
الإمارات تسلم مطلوبا إلى السلطات الصينية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
اليوم 20:52
الأخبار العالمية
باكستان: قتلى بتحطم مروحية إنقاذ وسط الأمطار
اليوم 16:59
علوم الدار
الإمارات تسلم مطلوبا إلى السلطات الصينية
14 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا الفيضانات
14 أغسطس 2025
