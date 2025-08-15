الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
1000 متدرب في مركز الابتكار والمحاكاة الطبية
15 أغسطس 2025 19:15
أبوظبي
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
مركز الابتكار
مدينة شخبوط الطبية
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
1090 عملية زراعة أعضاء ناجحة في أبوظبي
13 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
سلامة أنظمة الغاز في منشآت أبوظبي
8 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
رحلة "مريم".. قصة شفاء ملهمة في "خليفة الطبية"
4 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
ارتفاع أعداد السلاحف البحرية في أبوظبي
29 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
«شخبوط الطبية» تعيد الأمل لمريض بعد 20 عاماً من آلام المشي
4 يوليو 2021
أخبار ذات صلة
الرياضة
«باور سلاب» تعود إلى أبوظبي 24 أكتوبر
علوم الدار
3.5 مليار سجلّ طبي في منصة «ملفي» بأبوظبي
علوم الدار
إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
علوم الدار
«مزادات الصقور» تنطلق بحلة مميزة وتجربة عالمية
الرياضة
«باور سلاب» تعود إلى أبوظبي 24 أكتوبر
اليوم 20:14
علوم الدار
3.5 مليار سجلّ طبي في منصة «ملفي» بأبوظبي
اليوم 01:02
علوم الدار
إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
اليوم 01:02
علوم الدار
«مزادات الصقور» تنطلق بحلة مميزة وتجربة عالمية
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©