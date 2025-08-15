السبت 16 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي أنشطتك من ساعتك الذكية؟
«الأونروا»: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
239 وفاة بينهم 106 أطفال ضحايا التجويع في غزة
منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة
«الصحة العالمية»: 14800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة
إسرائيل تصادق على إقامة 3401 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
مسؤولون بمنظمات إغاثية وأممية لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة إلى وصول آمن وكافٍ ومستدام للمساعدات
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
محللون روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات وسيط موثوق في ملف تبادل الأسرى
أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة»
«التربية» تؤكد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد
عمار بن حميد: تعزيز التوجه نحو حكومة مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة
3.5 مليار سجلّ طبي في منصة «ملفي» بأبوظبي
11 مليون درهم لـ«مدارس دبي» من «دبي الإسلامي»
إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
«مياه وكهرباء الإمارات» تطور محطة لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازيّة
شرطة دبي تعزز أسطولها بسيارة أودي RS7 بيرفورمانس
«مزادات الصقور» تنطلق بحلة مميزة وتجربة عالمية
1000 متدرب بمركز الابتكار والمحاكاة في «شخبوط الطبية»
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في غزة
15 أغسطس 2025 22:58
الفارس الشهم 3
إسقاط جوي
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
إنزال جوي
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
3956 طناً من المساعدات.. الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 لغزة
14 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية ومستلزمات طبية
14 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات
8 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
7 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة تصل إلى العريش
6 أغسطس 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
اليوم 01:03
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة
13 أغسطس 2025
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
9 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
3 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
اليوم 01:03
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة
13 أغسطس 2025
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
9 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
3 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ترامب يلتقي بوتين في ألاسكا
اليوم 23:51
الأخبار العالمية
فيضانات كارثية في باكستان تحصد عشرات الأرواح
اليوم 23:15
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في غزة
اليوم 22:58
الأخبار العالمية
تحطم طائرة إغاثة في باكستان
اليوم 20:50
علوم الدار
1000 متدرب في مركز الابتكار والمحاكاة الطبية
اليوم 19:15
الأخبار العالمية
"بودول" تغرق شوارع في الصين
اليوم 19:02
المزيد من الفيديوهات
