السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في غزة
15 أغسطس 2025 22:58
الفارس الشهم 3
إسقاط جوي
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
إنزال جوي
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
علوم الدار
علوم الدار
3956 طناً من المساعدات.. الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 لغزة
14 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية ومستلزمات طبية
14 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات
8 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
7 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة تصل إلى العريش
6 أغسطس 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
اليوم 01:03
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة
13 أغسطس 2025
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
9 أغسطس 2025
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
3 أغسطس 2025
