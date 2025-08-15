السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
فيضانات كارثية في باكستان تحصد عشرات الأرواح
15 أغسطس 2025 23:15
الفيضانات
فيضانات باكستان
الأمطار الغزيرة
مياه الفيضانات
باكستان
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"بودول" تغرق شوارع في الصين
اليوم 19:02
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إجلاء جرحى إلى المستشفيات بعد فيضانات مميتة تجتاح الهند
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
محاولة فتح طريق مسدود بعد فيضانات مفاجئة في الهند
7 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سيول في باكستان
27 يونيو 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الأمطار الموسمية في باكستان
الأخبار العالمية
باكستان: قتلى بتحطم مروحية إنقاذ وسط الأمطار
الأخبار العالمية
120 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في باكستان
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
اليوم 20:52
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الأمطار الموسمية في باكستان
اليوم 19:15
الأخبار العالمية
باكستان: قتلى بتحطم مروحية إنقاذ وسط الأمطار
اليوم 16:59
الأخبار العالمية
120 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في باكستان
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©