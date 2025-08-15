ترامب يلتقي بوتين في ألاسكا

السبت 16 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي أنشطتك من ساعتك الذكية؟
«الأونروا»: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
239 وفاة بينهم 106 أطفال ضحايا التجويع في غزة
منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة
«الصحة العالمية»: 14800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة
إسرائيل تصادق على إقامة 3401 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
مسؤولون بمنظمات إغاثية وأممية لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة إلى وصول آمن وكافٍ ومستدام للمساعدات
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
محللون روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات وسيط موثوق في ملف تبادل الأسرى
أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة»
«التربية» تؤكد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد
عمار بن حميد: تعزيز التوجه نحو حكومة مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة
3.5 مليار سجلّ طبي في منصة «ملفي» بأبوظبي
11 مليون درهم لـ«مدارس دبي» من «دبي الإسلامي»
إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
«مياه وكهرباء الإمارات» تطور محطة لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازيّة
شرطة دبي تعزز أسطولها بسيارة أودي RS7 بيرفورمانس
«مزادات الصقور» تنطلق بحلة مميزة وتجربة عالمية
1000 متدرب بمركز الابتكار والمحاكاة في «شخبوط الطبية»
الأخبار العالمية
ترامب يلتقي بوتين في ألاسكا
15 أغسطس 2025 23:51
الحرب في أوكرانيا
قمة ألاسكا
روسيا
ألاسكا
الرئيس الأميركي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
روسيا وأوكرانيا
أميركا وروسيا
الرئيس الروسي
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي تفاصيل "صفقة الكنز"؟
اليوم 00:55
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هو موقف أوروبا من لقاء ترامب وبوتين؟
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين؟
19 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
متى يلتقي ترامب وبوتين؟
21 فبراير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أول رد من الكرملين بشأن لقاء ترامب وبوتين
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
اليوم 01:03
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
اليوم 01:03
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ترامب يلتقي بوتين في ألاسكا
اليوم 23:51
الأخبار العالمية
فيضانات كارثية في باكستان تحصد عشرات الأرواح
اليوم 23:15
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في غزة
اليوم 22:58
الأخبار العالمية
تحطم طائرة إغاثة في باكستان
اليوم 20:50
علوم الدار
1000 متدرب في مركز الابتكار والمحاكاة الطبية
اليوم 19:15
الأخبار العالمية
"بودول" تغرق شوارع في الصين
اليوم 19:02
