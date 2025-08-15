قاذفات الشبح ترحب ببوتين في ألاسكا

السبت 16 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: عواقب كارثية لتوسيع العمليات العسكرية في غزة
«الصحة العالمية»: 4332 حالة وفاة و390 ألف إصابة بالكوليرا في 31 دولة
البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
أطباء يقدمون وصفة لتفادي خطر «الأمراض الشائعة صيفاً»
ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم
ولي العهد ونائب حاكم أم القيوين يحضران أفراح المسافري في الشارقة
أحمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الخامس في رأس الخيمة
«تريندز» يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025
«بيئة أبوظبي» ترصد ازدهاراً لافتاً في الكائنات البحرية المهددة بالانقراض
«صيف بلا حوادث» في الظفرة
جمع 10000 حقيبة للطلاب من الأسر المتعففة
«كراكال» راعٍ رسمي للأسلحة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
دراسة لـ«جامعة الإمارات» و«معهد التكنولوجيا الهندي» للتنبؤ بانتشار الملاريا
«الصحة» تنجز المحطة السابعة من حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»
الأخبار العالمية
قاذفات الشبح ترحب ببوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025 00:41
الحرب في أوكرانيا
قمة ألاسكا
روسيا
ألاسكا
الرئيس الأميركي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
روسيا وأوكرانيا
أميركا وروسيا
الرئيس الروسي
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فوضى أسئلة خلال لقاء ترامب وبوتين مع الصحفيين
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يلتقي بوتين في ألاسكا
اليوم 23:51
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي تفاصيل "صفقة الكنز"؟
اليوم 00:55
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هو موقف أوروبا من لقاء ترامب وبوتين؟
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
متى يلتقي ترامب وبوتين؟
21 فبراير 2025
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
اليوم 01:03
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
اليوم 01:03
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
قاذفات الشبح ترحب ببوتين في ألاسكا
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
فوضى أسئلة خلال لقاء ترامب وبوتين مع الصحفيين
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ترامب يلتقي بوتين في ألاسكا
اليوم 23:51
الأخبار العالمية
فيضانات كارثية في باكستان تحصد عشرات الأرواح
اليوم 23:15
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في غزة
اليوم 22:58
الأخبار العالمية
تحطم طائرة إغاثة في باكستان
اليوم 20:50
