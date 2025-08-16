الأحد 17 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
30 قتيلاً بهجمات إرهابية في الكونغو
النيجر.. 23 قتيلاً جراء فيضانات عارمة
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع وفيات التجويع إلى 251 بينهم 108 أطفال
الدنمارك: الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الحدود
11 قتيلاً بينهم 5 من منتظري المساعدات في غزة
400 منزل دمرها الاحتلال في غزة
وقف تمدد حرائق الغابات في شمال غربي سوريا
ليبيا.. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية
11 قتيلاً من «الشباب» في عمليتين عسكريتين بالصومال
سلطان بن أحمد: التعاون الأكاديمي يدعم المسيرة التعليمية
«السلامة الغذائية» توصي بترشيد الاستهلاك لتحقيق استدامة الأمن الغذائي
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تبدأ العام بأكبر دفعة في تاريخها
«الشارقة للعمل التطوعي» تعزز نهج التطوع المستدام لدى الطلبة
9 اشتراطات للحصول على تأمين «التعطل عن العمل»
«الصحفيين» شريك استراتيجي في «قمة الإبداع الإعلامي» بمصر
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
مزادات الصقور
17 أغسطس 2025 01:50
مركز أدنيك أبوظبي يشهد انطلاق مزادات الصقور، والذي يأتي ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ستنطلق فعالياته 30 أغسطس الجاري
علوم الدار
علوم الدار
أم دولفين ترفض فراق صغيرها في مشهد مؤثر بالظفرة
اليوم 21:04
علوم الدار
علوم الدار
1000 متدرب في مركز الابتكار والمحاكاة الطبية
15 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
إنشاء نيابة أبوظبي العمالية
14 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
دورة استثنائية لـ"الصيد والفروسية" تستمر 9 أيّام
31 أغسطس 2024
علوم الدار
علوم الدار
انطلاق فعاليات اليوم الأول لـ"معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ21
31 أغسطس 2024
علوم الدار
«السلامة الغذائية» توصي بترشيد الاستهلاك لتحقيق استدامة الأمن الغذائي
17 أغسطس 2025
علوم الدار
«البلديات والنقل» تُتيح التظلم على المخالفات عبر «تم»
17 أغسطس 2025
علوم الدار
ادّعت التعرض لضغوط نفسية في العمل فطالبت بتعويض 200 ألف درهم
17 أغسطس 2025
اقتصاد
فنادق منطقة الظفرة الأعلى بمتوسط إقامة السياح بأبوظبي
17 أغسطس 2025
علوم الدار
«السلامة الغذائية» توصي بترشيد الاستهلاك لتحقيق استدامة الأمن الغذائي
17 أغسطس 2025
علوم الدار
«البلديات والنقل» تُتيح التظلم على المخالفات عبر «تم»
17 أغسطس 2025
علوم الدار
ادّعت التعرض لضغوط نفسية في العمل فطالبت بتعويض 200 ألف درهم
17 أغسطس 2025
اقتصاد
فنادق منطقة الظفرة الأعلى بمتوسط إقامة السياح بأبوظبي
17 أغسطس 2025
علوم الدار
مزادات الصقور
17 أغسطس 2025
علوم الدار
نصائح لبقاء الأطفال بصحة جيدة خلال الصيف
اليوم 21:11
علوم الدار
أم دولفين ترفض فراق صغيرها في مشهد مؤثر بالظفرة
اليوم 21:04
الأخبار العالمية
ماذا قال ترامب عن «قمة ألاسكا» مع بوتين؟
اليوم 21:00
الأخبار العالمية
مئات الضحايا في فيضانات ضربت قرى باكستان
اليوم 20:55
الأخبار العالمية
قاذفات الشبح ترحب ببوتين في ألاسكا
اليوم 00:41
