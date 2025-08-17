الإثنين 18 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ73 للمساعدات في غزة
18 أغسطس 2025 01:06
الإمارات
إنزال جوي
المساعدات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في غزة
15 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
3956 طناً من المساعدات.. الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 لغزة
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية من عبدالله بن زايد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
3 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تسلّم 65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لغزة
3 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإنزال الـ60.. وشاحنات طبية إماراتية إلى غزة
2 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
11 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الدعم الإماراتي لأهالي غزة.. درع إنساني في وجه التهجير
10 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ64 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير» وتُدخل 45 شاحنة غذائية إلى غزة
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي للمساعدات الـ63 ضمن عملية «طيور الخير» وتُدخل 32 شاحنة غذائية إلى غزة
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
11 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الدعم الإماراتي لأهالي غزة.. درع إنساني في وجه التهجير
10 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ64 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير» وتُدخل 45 شاحنة غذائية إلى غزة
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي للمساعدات الـ63 ضمن عملية «طيور الخير» وتُدخل 32 شاحنة غذائية إلى غزة
5 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
حرائق إسبانيا تلتهم ما يعادل مساحة لندن
18 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ73 للمساعدات في غزة
18 أغسطس 2025
علوم الدار
مزادات الصقور
اليوم 01:50
علوم الدار
نصائح لبقاء الأطفال بصحة جيدة خلال الصيف
16 أغسطس 2025
علوم الدار
أم دولفين ترفض فراق صغيرها في مشهد مؤثر بالظفرة
16 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ماذا قال ترامب عن «قمة ألاسكا» مع بوتين؟
16 أغسطس 2025
