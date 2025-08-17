الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ73 للمساعدات في غزة
18 أغسطس 2025 01:06
الإمارات
إنزال جوي
المساعدات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في غزة
15 أغسطس 2025
3956 طناً من المساعدات.. الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 لغزة
14 أغسطس 2025
دعوة إماراتية من عبدالله بن زايد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
3 أغسطس 2025
الإمارات تسلّم 65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لغزة
3 أغسطس 2025
الإنزال الـ60.. وشاحنات طبية إماراتية إلى غزة
2 أغسطس 2025
