الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة
زايد بن محمد بن زايد يستقبل حمزة شيماييف
18 أغسطس 2025 14:45
حمزة شيماييف
UFC
زايد بن محمد بن زايد
الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
فيديوهات ذات صلة
الرياضة
الرياضة
حريق خارج ملعب مانشستر سيتي قبل مباراة دوري الأبطال
29 يناير 2025
الرياضة
الرياضة
لأول مرة في تاريخ "أبطال أوروبا".. 18 مباراة بتوقيت موحد
28 يناير 2025
الرياضة
الرياضة
"دبي للسلة".. البطولة الجماهيرية
24 يناير 2025
الرياضة
الرياضة
مرموش في أول حوار بعد الانضمام إلى مانشستر سيتي
23 يناير 2025
الرياضة
الرياضة
مرموش المُكافح .. النجم المصري في القمر السماوي
23 يناير 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
الرياضة
شيماييف يترقب العودة إلى أبوظبي في نزال «UFC 321»
الرياضة
«شيماييف» يُهدي الإمارات لقب «مونديال الفنون القتالية»
الرياضة
«باور سلاب» تعود إلى أبوظبي 24 أكتوبر
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يستقبل البطل الإماراتي حمزة شيماييف المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط «UFC»
اليوم 19:04
الرياضة
شيماييف يترقب العودة إلى أبوظبي في نزال «UFC 321»
اليوم 11:40
الرياضة
«شيماييف» يُهدي الإمارات لقب «مونديال الفنون القتالية»
17 أغسطس 2025
الرياضة
«باور سلاب» تعود إلى أبوظبي 24 أكتوبر
15 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ماهي أهداف قمة ترامب وزيلينسكي في واشنطن؟
الرياضة
شيماييف: دعم رئيس الدولة وراء نجاح رياضيي الإمارات
الرياضة
زايد بن محمد بن زايد يستقبل حمزة شيماييف
الرياضة
حمزة شيماييف يُهدي الإمارات لقب العالم
الأخبار العالمية
حرائق إسبانيا تلتهم ما يعادل مساحة لندن
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ73 للمساعدات في غزة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©