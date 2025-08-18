الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ماهي أهداف قمة ترامب وزيلينسكي في واشنطن؟
18 أغسطس 2025 19:05
الحرب في أوكرانيا
قمة ألاسكا
روسيا
واشنطن
فلاديمير بوتين
الرئيس الأوكراني
بوتين
الرئيس الأميركي
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
روسيا وأوكرانيا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي تفاصيل "صفقة الكنز"؟
15 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: تحقيق السلام بين بوتين وزيلينسكي ممكن
15 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يحذر روسيا
14 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاء بوتين وويتكوف في الكرملين
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا يأمل زيلينسكي من ترامب؟
3 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
6 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ماهي أهداف قمة ترامب وزيلينسكي في واشنطن؟
الرياضة
شيماييف: دعم رئيس الدولة وراء نجاح رياضيي الإمارات
الرياضة
زايد بن محمد بن زايد يستقبل حمزة شيماييف
الرياضة
حمزة شيماييف يُهدي الإمارات لقب العالم
الأخبار العالمية
حرائق إسبانيا تلتهم ما يعادل مساحة لندن
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ73 للمساعدات في غزة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©