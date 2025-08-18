الإمارات تكمل الإنزال الجوي الـ74.. أكثر من 4000 طن مساعدات إلى غزة

الإثنين 18 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأميركية
أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
الإمارات بالمرتبة الـ16عالمياً بـ«مؤشر الدعم الحكومي»
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
الجيش الإسرائيلي يعلن تركيز عملياته في مدينة غزة
مصر تحذر من المشاركة في «جريمة تهجير الفلسطينيين»
18 قتيلاً بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
مصرع 35 مهاجراً في صحراء النيجر
ليبيا.. الأمم المتحدة تكشف عن خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الخميس المقبل
العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر
الصومال.. تصفية قيادي بارز من «الشباب»
الإمارات.. إرث حافل بالخير والعطاء
الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية في توظيف الاستشعار عن بعد لخدمة التنمية
دراسة لـ «تريندز»: تعزيز التسامح ضرورة لتحقيق السلام المستدام
سلطان بن أحمد يبحث مع وزير العدل المصري توطيد التعاون القضائي
سلطان بن أحمد: مدينة الفنون والثقافة صرح عظيم
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي والقيسية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات تكمل الإنزال الجوي الـ74.. أكثر من 4000 طن مساعدات إلى غزة
18 أغسطس 2025 19:55
الفارس الشهم 3
إسقاط جوي
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الغذائية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
إنزال جوي
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات في غزة
15 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
3956 طناً من المساعدات.. الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ71 لغزة
14 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بشحنة أدوية ومستلزمات طبية
14 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تواصل دعم غزة عبر الإنزال الجوي الـ66 للمساعدات
8 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تكثف دعم غزة.. إنزال جوي وشاحنات إغاثة
7 أغسطس 2025
أخبار ذات صلة
موقف تاريخي
16 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
15 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة
13 أغسطس 2025
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
9 أغسطس 2025
الافتتاحية
موقف تاريخي
16 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
15 أغسطس 2025
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة
13 أغسطس 2025
علوم الدار
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية
9 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم تعديل النظام الانتخابي الأميركي
اليوم 20:45
الأخبار العالمية
هل خرجت روسيا رابحة من قمة ألاسكا؟
اليوم 20:15
علوم الدار
الإمارات تكمل الإنزال الجوي الـ74.. أكثر من 4000 طن مساعدات إلى غزة
اليوم 19:55
الأخبار العالمية
ماهي أهداف قمة ترامب وزيلينسكي في واشنطن؟
اليوم 19:05
الرياضة
شيماييف: دعم رئيس الدولة وراء نجاح رياضيي الإمارات
اليوم 15:00
الرياضة
زايد بن محمد بن زايد يستقبل حمزة شيماييف
اليوم 14:45
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©