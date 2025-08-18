الثلاثاء 19 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
نواف سلام: لبنان لن تقوم له قائمة دون حصر السلاح بيد الدولة
«الإمارات للمساعدات الدولية»: الدولة تثمن شجاعة وتفاني وصمود المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأميركية
أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
الإمارات بالمرتبة الـ16عالمياً بـ«مؤشر الدعم الحكومي»
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
الجيش الإسرائيلي يعلن تركيز عملياته في مدينة غزة
مصر تحذر من المشاركة في «جريمة تهجير الفلسطينيين»
18 قتيلاً بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
مصرع 35 مهاجراً في صحراء النيجر
ليبيا.. الأمم المتحدة تكشف عن خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الخميس المقبل
العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر
الصومال.. تصفية قيادي بارز من «الشباب»
الإمارات.. إرث حافل بالخير والعطاء
الأقمار الاصطناعية نقلة نوعية في توظيف الاستشعار عن بعد لخدمة التنمية
دراسة لـ «تريندز»: تعزيز التسامح ضرورة لتحقيق السلام المستدام
سلطان بن أحمد يبحث مع وزير العدل المصري توطيد التعاون القضائي
الأخبار العالمية
انفجار غاز داخل منزل في مدينة ليون الفرنسية
19 أغسطس 2025 00:15
مدينة ليون الفرنسية
فرنسا
انفجار غاز
ليون
مدينة ليون
