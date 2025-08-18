الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
قمة ترامب وزيلينسكي تبحث مسار السلام وضمانات أوكرانيا
19 أغسطس 2025 00:40
الحرب في أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
الرئيس الأوكراني
بوتين
الرئيس الأميركي
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
روسيا وأوكرانيا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل خرجت روسيا رابحة من قمة ألاسكا؟
اليوم 20:15
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماهي أهداف قمة ترامب وزيلينسكي في واشنطن؟
اليوم 19:05
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي تفاصيل "صفقة الكنز"؟
15 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: تحقيق السلام بين بوتين وزيلينسكي ممكن
15 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يحذر روسيا
14 أغسطس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر روسيا من "عواقب وخيمة"
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
6 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
قمة ترامب وزيلينسكي تبحث مسار السلام وضمانات أوكرانيا
الأخبار العالمية
شرطة نيويورك تطلب إخلاء تايمز سكوير
الأخبار العالمية
انفجار غاز داخل منزل في مدينة ليون الفرنسية
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم تعديل النظام الانتخابي الأميركي
الأخبار العالمية
هل خرجت روسيا رابحة من قمة ألاسكا؟
علوم الدار
الإمارات تكمل الإنزال الجوي الـ74.. أكثر من 4000 طن مساعدات إلى غزة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©