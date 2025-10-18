الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
حريق ضخم في مطار دكا يعطل حركة الطيران
18 أكتوبر 2025 19:04
دكا
بنغلاديش
حريق
الطيران
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق يلتهم حيّاً سكنياً في ليما
12 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا يحدث؟.. بولندا تغلق مجالها الجوي مؤقتاً
28 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
طوابير للمسافرين أمام المطارات الأوروبية بعد هجوم إلكتروني
20 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عاصفة تتلاعب بهبوط الطائرات
16 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إنذار حريق يجبر طائرة على الهبوط في اليابان
12 سبتمبر 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
استئناف الرحلات من مطار دكا بعد حريق هائل
الأخبار العالمية
حريق في المطار الرئيسي ببنجلاديش يوقف حركة الطيران
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع ومستودع في بنجلاديش
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بحريق في بنجلاديش
الأخبار العالمية
استئناف الرحلات من مطار دكا بعد حريق هائل
اليوم 20:28
الأخبار العالمية
حريق في المطار الرئيسي ببنجلاديش يوقف حركة الطيران
اليوم 16:10
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع ومستودع في بنجلاديش
15 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بحريق في بنجلاديش
14 أكتوبر 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
حادث سير مروع لحافلة يخلف ضحايا في البرازيل
الأخبار العالمية
حريق ضخم في مطار دكا يعطل حركة الطيران
علوم الدار
متحف زايد الوطني.. رحلة تفاعلية مع التاريخ
علوم الدار
"جاهزية".. منصة متكاملة بالذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
عاصفة بَرَد شديدة تفاجئ بوليفيا
الأخبار العالمية
ماذا حدث في اتصال الساعتين بين ترامب وبوتين؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©