الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية

الأحد 21 ديسمبر 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الصحة العالمية»: وفاة 1092 مريضاً في غزة لتأخر الإجلاء الطبي
«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة
لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من مهلة نزع «السلاح غير الشرعي»
تحذيرات من تزايد إصابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال في غزة جراء البرد القارس
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
الإجراءات الدولية ضد «الإخوان» تدقّ المسمار الأخير في نعش «الجماعة»
الأمم المتحدة: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع «مازال خطيراً»
قادة أوروبا يدعمون قراراً دولياً بإنشاء «مجلس سلام وقوة استقرار» في غزة
السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم
الأمم المتحدة: رفع العقوبات عن سوريا يشجع عودة اللاجئين
روسيا: مستعدون لوقف النزاع في أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية
إنقاذ 539 مهاجراً قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي التاسع لهذا العام في الإمارة
انتهاء «الحالة الجوية».. والحرارة تنخفض 8 درجات
«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: إضافة الاستشارات الطبية الافتراضية للأمراض المزمنة والتغذية قريباً
«فضاء» ترسم ملامح الجيل الجديد من تقنيات القطاع
«الإمارات الصحية» تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية خلال تقلبات الطقس
«ليوا الدولي» يحتفي بحِرف الأجداد
تحدي ليوا للجري ينطلق اليوم
بدء مرحلة الاختبارات النهائية للقمر الصناعي «الشارقة سات2-»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
20 ديسمبر 2025 23:24
الإمارات
السودان
وزير الخارجية الأميركي
الولايات المتحدة
أميركا
عبدالله بن زايد
ماركو روبيو
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. التزام مشترك في رعاية الأطفال
25 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لــ "الاتحاد": زيارة رئيس الدولة لأميركا تعمق أواصر الصداقة
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. الاستدامة هدف مشترك
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
كيف نقلت الإمارات علاقتها الاقتصادية مع أميركا؟
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
العلاقات الإماراتية الأميركية.. شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد
22 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
علوم الدار
الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
اليوم 18:50
علوم الدار
«ربدان» تنال اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات بأميركا
15 ديسمبر 2025
علوم الدار
الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
علوم الدار
الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
اليوم 18:50
علوم الدار
«ربدان» تنال اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات بأميركا
15 ديسمبر 2025
علوم الدار
الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 نوفمبر 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
اليوم 23:24
علوم الدار
«قرية ليوا».. مغامرات بلا حدود
اليوم 23:22
الأخبار العالمية
«فيلق البراء بن مالك».. تجنيد الأطفال جريمة ضد الإنسانية
اليوم 23:19
الأخبار العالمية
«فيلق البراء بن مالك».. ذراع «الإخوان» العسكرية في السودان
اليوم 23:13
الأخبار العالمية
السودانيون يتظاهرون ضد البرهان و«الإخوان»
اليوم 17:47
علوم الدار
«قرية ليوا».. 10 تجارب استثنائية في «ليوا الدولي»
17 ديسمبر 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©