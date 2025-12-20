الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
20 ديسمبر 2025 23:24
الإمارات
السودان
وزير الخارجية الأميركي
الولايات المتحدة
أميركا
عبدالله بن زايد
ماركو روبيو
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. التزام مشترك في رعاية الأطفال
25 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لــ "الاتحاد": زيارة رئيس الدولة لأميركا تعمق أواصر الصداقة
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات وأميركا.. الاستدامة هدف مشترك
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
كيف نقلت الإمارات علاقتها الاقتصادية مع أميركا؟
23 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
العلاقات الإماراتية الأميركية.. شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد
22 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
علوم الدار
الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
علوم الدار
«ربدان» تنال اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات بأميركا
علوم الدار
الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
الأخبار العالمية
أميركا وقطر تبحثان التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار
اليوم 21:02
علوم الدار
الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
اليوم 18:50
علوم الدار
«ربدان» تنال اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات بأميركا
15 ديسمبر 2025
علوم الدار
الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 نوفمبر 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
الإمارات ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن السودان ووقف الأعمال العدائية
علوم الدار
«قرية ليوا».. مغامرات بلا حدود
الأخبار العالمية
«فيلق البراء بن مالك».. تجنيد الأطفال جريمة ضد الإنسانية
الأخبار العالمية
«فيلق البراء بن مالك».. ذراع «الإخوان» العسكرية في السودان
الأخبار العالمية
السودانيون يتظاهرون ضد البرهان و«الإخوان»
علوم الدار
«قرية ليوا».. 10 تجارب استثنائية في «ليوا الدولي»
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©