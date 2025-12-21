الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
«حوي النواخذة».. ذاكرة البحر في «الياسات البحري»
21 ديسمبر 2025 19:15
مهرجان الياسات البحري
الإمارات
التراث
التراث الإماراتي
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الفعاليات التراثية تحيي «أيام لوَّل» في «الياسات البحري»
اليوم 19:24
علوم الدار
علوم الدار
مبروكان.. أيقونة التراث تعود من الذاكرة إلى المستقبل
2 سبتمبر 2025
علوم الدار
علوم الدار
العيد في الإمارات.. بهجة الموروث
30 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
"قرية ليوا" تحتفي بـ"الحناء"
3 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يلهم الأجيال
22 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«قرية ليوا».. مغامرات بلا حدود
علوم الدار
«ليوا الدولي» يحتفي بحِرف الأجداد
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يسلط الضوء على أهمية التاريخ الشفاهي
الترفيه
الموروث الإماراتي باللون والضوء
علوم الدار
«قرية ليوا».. مغامرات بلا حدود
اليوم 02:01
علوم الدار
«ليوا الدولي» يحتفي بحِرف الأجداد
20 ديسمبر 2025
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يسلط الضوء على أهمية التاريخ الشفاهي
20 ديسمبر 2025
الترفيه
الموروث الإماراتي باللون والضوء
19 ديسمبر 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
الفعاليات التراثية تحيي «أيام لوَّل» في «الياسات البحري»
علوم الدار
لندن.. مسيرات سودانية لوقف الحرب وتأسيس حكم مدني
علوم الدار
الإمارات و«مفوضية شؤون اللاجئين» تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان
علوم الدار
«حوي النواخذة».. ذاكرة البحر في «الياسات البحري»
علوم الدار
«التبرُّع بالدم».. مبادرة إنسانية في «الياسات البحري»
علوم الدار
«مهرجان الشيخ زايد» يعزِّز التبادل الثقافي بين الشعوب
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©