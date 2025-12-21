الفعاليات التراثية تحيي «أيام لوَّل» في «الياسات البحري»

الأحد 21 ديسمبر 2025
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين بحاجة ملحة إلى دعم عاجل
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية المكثفة لإغاثة أهالي غزة
السيسي: لا مشكلة مع إثيوبيا ومطلبنا حفظ حقوقنا بمياه النيل
واشنطن تطلق عملية ضد داعش في سوريا
دعوات إلى شراكة حقيقية لتشكيل الحكومة العراقية
الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في اليمن يبلغ ذروته
واشنطن: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريباً وستتبعها قوة دولية
5 قتلى بغارة إسرائيلية على مركز إيواء في غزة
مفاوضات أميركية روسية لإنهاء الحرب بأوكرانيا
الأمم المتحدة تحث رواندا على سحب قواتها من شرق الكونغو
مقتل 4 جنود بهجوم انتحاري في باكستان
ولي عهد رأس الخيمة: قيادتنا حريصة على متابعة شؤون المواطنين
الإمارات تعتمد علاجاً لمرضى ضمور العضلات الشوكي
محمد العلي: مراكز الفكر رافعة لترسيخ التضامن الإنساني وتحويله سياسات مستدامة
لجنة «يومكس وسيمتكس 2026» تتابع الاستعدادات التنظيمية والفنية
«الشارقة للضمان الاجتماعي» يناقش مركزه المالي وخططه المستقبلية
«الموارد البشرية» تفتح باب المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية
استئصال ورم بالمعدة لمواطنة في «برجيل الطبيّة» بأبوظبي
«النقل المتكامل» يوظف الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ بالحوادث
القمر «فاي- 1».. منصة بحثية تعزز الوصول إلى الفضاء
علوم الدار
الفعاليات التراثية تحيي «أيام لوَّل» في «الياسات البحري»
21 ديسمبر 2025 19:24
مهرجان الياسات البحري
التراث
التراث الإماراتي
الإمارات
الظفرة
علوم الدار
علوم الدار
مبروكان.. أيقونة التراث تعود من الذاكرة إلى المستقبل
2 سبتمبر 2025
علوم الدار
علوم الدار
العيد في الإمارات.. بهجة الموروث
30 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
"قرية ليوا" تحتفي بـ"الحناء"
3 يناير 2025
الترفيه
الترفيه
الإمارات.. وجهة ترفيهية عالمية
30 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
قيم رسّخها الأجداد ويسير على نهجها الأبناء والأحفاد.. "الموروث الإماراتي" يُزهر في عيد الاتحاد
2 ديسمبر 2024
علوم الدار
«قرية ليوا».. مغامرات بلا حدود
اليوم 02:01
علوم الدار
«ليوا الدولي» يحتفي بحِرف الأجداد
20 ديسمبر 2025
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يسلط الضوء على أهمية التاريخ الشفاهي
20 ديسمبر 2025
الترفيه
الموروث الإماراتي باللون والضوء
19 ديسمبر 2025
علوم الدار
«قرية ليوا».. مغامرات بلا حدود
اليوم 02:01
علوم الدار
«ليوا الدولي» يحتفي بحِرف الأجداد
20 ديسمبر 2025
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يسلط الضوء على أهمية التاريخ الشفاهي
20 ديسمبر 2025
الترفيه
الموروث الإماراتي باللون والضوء
19 ديسمبر 2025
علوم الدار
الفعاليات التراثية تحيي «أيام لوَّل» في «الياسات البحري»
اليوم 19:24
علوم الدار
لندن.. مسيرات سودانية لوقف الحرب وتأسيس حكم مدني
اليوم 19:21
علوم الدار
الإمارات و«مفوضية شؤون اللاجئين» تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان
اليوم 19:18
علوم الدار
«حوي النواخذة».. ذاكرة البحر في «الياسات البحري»
اليوم 19:15
علوم الدار
«التبرُّع بالدم».. مبادرة إنسانية في «الياسات البحري»
اليوم 19:11
علوم الدار
«مهرجان الشيخ زايد» يعزِّز التبادل الثقافي بين الشعوب
اليوم 19:01
