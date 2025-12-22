الإثنين 22 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
إسرائيل توافق على 19 مستوطنة جديدة بالضفة
وفاة 5 بانهيار منزل بمدينة غزة
الأمم المتحدة تهدد بوقف العمل الإنساني بمناطق الحوثي
«الصحة الفلسطينية» تحذر من تدهور خطير بالأرصدة الدوائية
مفوضية اللاجئين تتوقع عودة مليون سوري عام 2026
حمدان بن محمد: دبي مستمرة في توفير البيئة المحفزة للابتكار
سلطان بن أحمد يفتتح النسخة الـ5 من مهرجان فعاليات الشارقة
«شرطة أبوظبي» تحذر من الاختناق أو الحرائق عند استخدام الفحم وأجهزة التدفئة
قرية ليوا.. منصة للاحتفاء بـ «الفنون الشعبية»
67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي»
763 مستفيداً يشهدون «غراس الشتاء» في دبي
«رواد التمكين» في جلسة شبابية بالشارقة
«تريندز» و«بحر الثقافة» يجددان اتفاقية شراكة
«طرق دبي» تفتتح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري
صيانة لأصول التجميل الطبيعي تعزز المشهد الحضري في أبوظبي
«مرافقنا رياضية» تعزز نمط الحياة الصحي بأبوظبي
الأخبار العالمية
ماهي الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في السودان؟
22 ديسمبر 2025 19:20
السودان
الولايات المتحدة
أميركا
وزير الخارجية الأميركي
واشنطن
الإمارات
مصر
السعودية
جماعة الأخوان
