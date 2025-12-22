الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ماهي الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في السودان؟
22 ديسمبر 2025 19:20
السودان
الولايات المتحدة
أميركا
وزير الخارجية الأميركي
واشنطن
الإمارات
مصر
السعودية
جماعة الأخوان
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي ينتشر في شوارع واشنطن
13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا غادر ترامب اجتماع «السبع»؟
17 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كيف كانت المحادثات بين واشنطن وكييف في الرياض؟
25 مارس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي نتائج المحادثات بين أوكرانيا وأميركا؟
12 مارس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين بحاجة ملحة إلى دعم عاجل
استقرار السودان
علوم الدار
الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
الأخبار العالمية
«الإخوان».. ممارسات مشبوهة لإفشال التسوية السلمية في السودان
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين بحاجة ملحة إلى دعم عاجل
21 ديسمبر 2025
كلمة الاتحاد
استقرار السودان
21 ديسمبر 2025
علوم الدار
الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
«الإخوان».. ممارسات مشبوهة لإفشال التسوية السلمية في السودان
24 نوفمبر 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لــ «الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
اقتصاد
الإمارات 2025.. إنجازات استثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
كيف دمر البرهان القطاع المصرفي في السودان؟
الأخبار العالمية
ماهي الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في السودان؟
الأخبار العالمية
البرهان يعمق الانقسامات في الجيش السوداني بتعيين مناوي نائباً له
علوم الدار
الفعاليات التراثية تحيي «أيام لوَّل» في «الياسات البحري»
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©