الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
الإمارات: ندعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية
23 ديسمبر 2025 19:01
الإمارات
السودان
الأمم المتحدة
قوات حفظ السلام
دارفور
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات.. صوت ثابت لدعم وقف الحرب في السودان
9 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لانا نسيبة: الإمارات تقف مع الشعب السوداني الشقيق
28 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تدين استخدام الجيش السوداني مجلس الأمن لترويج الأكاذيب
3 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها بتخفيف معاناة الشعب السوداني
3 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فريق الأمم المتحدة يدحض أكاذيب القوات المسلحة السودانية بحق الإمارات
3 مايو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
علوم الدار
الإمارات و "مفوضية شؤون اللاجئين" تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان
استقرار السودان
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
علوم الدار
الإمارات و "مفوضية شؤون اللاجئين" تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان
21 ديسمبر 2025
كلمة الاتحاد
استقرار السودان
21 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم الحوار وتعزيز التفاهم المشترك
20 ديسمبر 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
الإمارات: ندعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لــ «الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
اقتصاد
الإمارات 2025.. إنجازات استثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
كيف دمر البرهان القطاع المصرفي في السودان؟
الأخبار العالمية
ماهي الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في السودان؟
الأخبار العالمية
البرهان يعمق الانقسامات في الجيش السوداني بتعيين مناوي نائباً له
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©