الإمارات: ندعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية

الأخبار العالمية
الإمارات: ندعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية
23 ديسمبر 2025 19:01
الإمارات
السودان
الأمم المتحدة
قوات حفظ السلام
دارفور
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات.. صوت ثابت لدعم وقف الحرب في السودان
9 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لانا نسيبة: الإمارات تقف مع الشعب السوداني الشقيق
28 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تدين استخدام الجيش السوداني مجلس الأمن لترويج الأكاذيب
3 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها بتخفيف معاناة الشعب السوداني
3 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فريق الأمم المتحدة يدحض أكاذيب القوات المسلحة السودانية بحق الإمارات
3 مايو 2025
