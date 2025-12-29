الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
الإمارات في 2025.. سفيرة السلام والإنسانية
29 ديسمبر 2025 18:55
الإمارات
المساعدات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
العمل الإنساني
الفارس الشهم 3
الكوارث الطبيعية
أفغانستان
روسيا
أوكرانيا
تبادل الأسرى
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات.. 7 وساطات لإطلاق الأسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال 2025
28 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات والسودان: قراءة هادئة خارج ضجيج الحملات
24 ديسمبر 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات و«مفوضية شؤون اللاجئين» تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان
21 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تخصص 15 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
4 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ73 للمساعدات في غزة
18 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تتعهد بتقديم ملياري دولار للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة
علوم الدار
الإمارات.. سفيرة السلام والإنسانية
دعم اللاجئين
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
اليوم 19:51
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تتعهد بتقديم ملياري دولار للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة
اليوم 15:00
علوم الدار
الإمارات.. سفيرة السلام والإنسانية
اليوم 02:02
الافتتاحية
دعم اللاجئين
اليوم 00:15
الأخبار العالمية
الإمارات في 2025.. سفيرة السلام والإنسانية
الأخبار العالمية
تفكيك قنبلة وزنها 470 كجم في قلب بلغراد
اقتصاد
صدارة الإمارات في التنافسية العالمية 2025
الأخبار العالمية
لحظات مرعبة لزلزال بقوة 7 درجات في تايوان
الأخبار العالمية
الإمارات.. 7 وساطات لإطلاق الأسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال 2025
الأخبار العالمية
2025.. أحداث غيرت شكل العالم
