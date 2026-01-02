الجمعة 2 يناير 2026
أبرز الأخبار
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
تداعيات المنخفض الجوي تُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
دعوات أممية ودولية لتراجع إسرائيل عن حظر المنظمات الإنسانية
تحديات غير مسبوقة تواجه النازحين في سوريا
الاتحاد الأوروبي يطلق بعثة أمنية لدعم الجيش اللبناني
روسيا تعلن مقتل 25 شخصاً جراء هجوم بـ«مسيرات» في خيرسون
8 قتلى بضربات أميركية على «قوارب المخدرات» في المياه الدولية
الكونغو الديمقراطية تعلن مقتل 1500 مدني منذ ديسمبر
فلسطين ترفض الإجراءات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي
إسرائيل تعيد تأهيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح لاستئناف عمله
خالد بن سعود يعزي في وفاة سالم خلفان النقبي
اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
مواليد يستقبلون الحياة في أولى لحظات 2026
«الموارد البشرية»: 380 مزوداً لخدمات الباقة الأساسية للتأمين الصحي لـ«القطاع الخاص» والعمالة المساعدة
تتبع مسارات الطيور المهاجرة وفحص حالتها الصحية في أبوظبي
ختام فعاليات مهرجانات قرى الإمارات في مصفوت وقدفع
«خليفة التربوية»: إعلان أسماء الفائزين في أبريل المقبل
ورشة عمل لاستدامة الموروث الثقافي وتعزيزه في المجتمع
«استشاري الشارقة».. ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي والمؤسسي
علوم الدار
من أبوظبي ولأول مرة عالمياً.. علاج ثوري لمرض نادر
2 يناير 2026 18:22
أبوظبي
الإمارات
مدينة خليفة الطبية
ضمور العضلات
علوم الدار
علوم الدار
قانون الموارد البشرية.. الموظف أولاً
اليوم 18:28
علوم الدار
علوم الدار
"مهرجان الصحة 2025" ينطلق في أبوظبي
12 ديسمبر 2025
علوم الدار
علوم الدار
انطلاق مهرجان الصحة في أبوظبي
12 ديسمبر 2025
علوم الدار
علوم الدار
تحالفات عالمية في قمة بريدج لحماية نزاهة المعلومات
10 ديسمبر 2025
علوم الدار
علوم الدار
"بريدج".. الذكاء الاصطناعي.. لغة العصر وأرقام قياسية
9 ديسمبر 2025
علوم الدار
تتبع مسارات الطيور المهاجرة وفحص حالتها الصحية في أبوظبي
اليوم 01:09
اقتصاد
مطار زايد الدولي.. نمو استثنائي وجوائز عالمية في 2025
اليوم 01:08
التعليم والمعرفة
قارب ماجان.. إبحار مع الذاكرة
اليوم 01:05
علوم الدار
سلامة العميمي: برامجنا لـ «عام الأسرة» تنصب على دعم رفاه الأسر والأفراد
1 يناير 2026
الأخبار العالمية
أنجلينا جولي في معبر رفح بجولة إنسانية
اليوم 18:46
الأخبار العالمية
ثلوج شرق تركيا تعزل مئات القرى
اليوم 18:31
علوم الدار
قانون الموارد البشرية.. الموظف أولاً
اليوم 18:28
علوم الدار
من أبوظبي ولأول مرة عالمياً.. علاج ثوري لمرض نادر
اليوم 18:22
علوم الدار
«شاعر المليون 12».. الحلقة العاشرة
اليوم 00:46
علوم الدار
كيف سيحمي القانون الجديد أطفالنا من مخاطر الإنترنت؟
1 يناير 2026
