السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
احتراق 100 سيارة في فرنسا
3 يناير 2026 01:16
فرنسا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
2025.. «شتاء قاس» لـ«الإخوان» الإرهابية
29 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
غلق قاعة في «متحف اللوفر»
18 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
رئيس وزراء فرنسا ينجو من تصويت بحجب الثقة
16 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
توقيف فرنسي بعد تسلقه أطول برج في الاتحاد الأوروبي
27 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماكرون: حان الوقت للسلام
23 سبتمبر 2025
أخبار ذات صلة
الترفيه
فرنسا تريد منع الأطفال من استخدام الشبكات الاجتماعية
فرنسا تتصدر الأصول الجغرافية للاعبي «أمم أفريقيا 2025»
الأخبار العالمية
تعطل حركة السفر والقطارات عبر نفق القناة بين فرنسا وإنجلترا
الرياضة
بويّل مدرباً لنيس حتى نهاية الموسم
الترفيه
فرنسا تريد منع الأطفال من استخدام الشبكات الاجتماعية
1 يناير 2026
أخبار
فرنسا تتصدر الأصول الجغرافية للاعبي «أمم أفريقيا 2025»
1 يناير 2026
الأخبار العالمية
تعطل حركة السفر والقطارات عبر نفق القناة بين فرنسا وإنجلترا
30 ديسمبر 2025
الرياضة
بويّل مدرباً لنيس حتى نهاية الموسم
29 ديسمبر 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
احتراق 100 سيارة في فرنسا
الأخبار العالمية
زلزال يوقف مؤتمراً صحفياً لرئيسة المكسيك
الأخبار العالمية
مراقبو الطائرات في مواجهة رياح الإقلاع العاتية
الأخبار العالمية
ذعر سياح داخل الكهف الأزرق في إيطاليا
الأخبار العالمية
أنجلينا جولي في معبر رفح بجولة إنسانية
الأخبار العالمية
ثلوج شرق تركيا تعزل مئات القرى
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©