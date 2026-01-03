الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد رئيس كولومبيا بمصير مادورو
3 يناير 2026 23:39
دونالد ترامب
كولومبيا
مادورو
نيكولاس مادورو
فنزويلا
الرئيس الأميركي
أميركا
الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: نرغب في جيران جيدين
4 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: سندير فنزويلا حتى نتمكن من انتقال آمن للسلطة
اليوم 23:42
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: نائبة الرئيس الفنزويلي قالت «سنفعل ما تحتاجه أميركا»
اليوم 23:36
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: عملية اعتقال مادورو غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية
اليوم 23:00
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا للتعليق على الوضع في فنزويلا
الأخبار العالمية
ترامب ينشر صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
الأخبار العالمية
ترامب يعلن شن ضربات «قوية ودقيقة» ضد «داعش» في نيجيريا
الأخبار العالمية
اجتماع أميركي مكسيكي لمناقشة النزاع على المياه
الأخبار العالمية
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا للتعليق على الوضع في فنزويلا
اليوم 21:41
الأخبار العالمية
ترامب ينشر صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
اليوم 21:02
الأخبار العالمية
ترامب يعلن شن ضربات «قوية ودقيقة» ضد «داعش» في نيجيريا
27 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
اجتماع أميركي مكسيكي لمناقشة النزاع على المياه
9 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
ترامب: كاركاس كانت في ظلام حالك بفضل خبرتنا
الأخبار العالمية
ترامب: سنرسل شركاتنا النفطية إلى فنزويلا
الأخبار العالمية
ترامب: نرغب في جيران جيدين
الأخبار العالمية
ترامب: سندير فنزويلا حتى نتمكن من انتقال آمن للسلطة
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد رئيس كولومبيا بمصير مادورو
الأخبار العالمية
ترامب: نائبة الرئيس الفنزويلي قالت «سنفعل ما تحتاجه أميركا»
