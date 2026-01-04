فنزويلا.. الجيش يعترف برودريغيز رئيسة بالإنابة

الإثنين 5 يناير 2026
أبرز الأخبار
الإمارات توزع 34 ألف طرد غذائي وتنفذ 15 مبادرة في غزة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: التوجه الغربي لحظر «الإخوان» يمهد لتفكيك «الجماعة» في السودان
رئيس شبكة المنظمات الأهلية لـ «الاتحاد»: 1.5 مليون شخص في غزة فقدوا منازلهم والأوضاع الإنسانية تزداد تعقيداً
دعوات دولية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في فنزويلا
تحديات خطيرة تواجه بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
القوات الإسرائيلية تتوغل مجدداً في جنوب سوريا
«اليونيفيل» تعلن تعرض قواتها لهجوم في جنوب لبنان
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى فلسطينية في بيت لحم وسلفيت
«أطباء بلا حدود»: ربما ننهي عملياتنا في غزة بسبب الحظر الإسرائيلي
رؤية محمد بن راشد تضع الإمارات خلال 20 عاماً بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية
الجلسات الاستثنائية.. نموذج محمد بن راشد في قيادة الحكومة
الخلوات الوزارية.. نهج مبتكر بقيادة محمد بن راشد رسخ الإمارات مرجعاً عالمياً في العمل الحكومي
محمد بن راشد.. مسيرة النجاحات الملهمة والإنجازات الكبرى
محمد بن راشد.. 20 عاماً من القيادة الاسـتثنائية
الزهور الشتوية.. لمسة جمالية مستدامة في شوارع أبوظبي
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطرح برنامج دكتوراه «التفاعل بين الإنسان والحاسوب»
مركز محمد بن راشد للفضاء: 2025 محطة مفصلية في مسيرة الإنجازات
انطلاق برنامج الصقارة الإماراتي الياباني في العين غداً
توسيع الخدمات الرقمية لإنجاز معاملات طلاب «التقنية العليا»
«شرطة أبوظبي» تُحقق إنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
فنزويلا.. الجيش يعترف برودريغيز رئيسة بالإنابة
5 يناير 2026 01:31
فنزويلا
الجيش الفنزويلي
نيكولاس مادورو
أميركا
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: كاركاس كانت في ظلام حالك بفضل خبرتنا
اليوم 01:11
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: نرغب في جيران جيدين
اليوم 01:01
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: سندير فنزويلا حتى نتمكن من انتقال آمن للسلطة
3 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد رئيس كولومبيا بمصير مادورو
3 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: نائبة الرئيس الفنزويلي قالت «سنفعل ما تحتاجه أميركا»
3 يناير 2026
