الإثنين 5 يناير 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
وفد فلسطيني يبحث في القاهرة ملف «معبر رفح»
المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لـ«الاتحاد»: عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في جامعات غزة
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»: «عسكرة الغذاء» تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
زيلينسكي: سندافع عن أنفسنا إذا ما فشلت الدبلوماسية
الأونروا: 12 ألف طفل نزح قسرياً بالضفة الغربية
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
تونس تعلن إحباط عملية إرهابية
إسرائيل تلغي تراخيص 37 منظمة تدخل مساعدات لغزة
3 قتلى بنيران إسرائيلية بالقطاع
السوداني: حصر السلاح قرار عراقي
غارات بريطانية فرنسية مشتركة ضد تنظيم «داعش» في سوريا
الصومال يعلن مقتل 15 من «الشباب» واعتقال 8
«مفوضية الانتخابات»: لم نعرقل الاستفتاء على الدستور الليبي
أميركا تحتجز مادورو وتعلن إدارة فنزويلا «مؤقتاً»
عطل فني يشل حركة الطيران في أثينا
رئيس الدولة: نحتفي بقيادة استثنائية مُلهمة ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية
محمد بن راشد.. ملهم الأجيال ومحقق الآمال
حمدان بن زايد: «ليوا الدولي 2026» نسخة ناجحة ومتميزة
«تريندز» يصدر دراسة تحليلية حول الشفافية وفهم الخوارزميات
مدارس الدولة تستقبل الطلبة اليوم بانطلاق الفصل الدراسي الثاني
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
مروحية تقل مادورو تصل إلى نيويورك لمحاكمته
5 يناير 2026 19:15
أميركا
فنزويلا
نيويورك
نيكولاس مادورو
مادورو
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فنزويلا.. الجيش يعترف برودريغيز رئيسة بالإنابة
اليوم 01:31
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: نرغب في جيران جيدين
4 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: سندير فنزويلا حتى نتمكن من انتقال آمن للسلطة
3 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد رئيس كولومبيا بمصير مادورو
3 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: نائبة الرئيس الفنزويلي قالت «سنفعل ما تحتاجه أميركا»
3 يناير 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
أميركا تحتجز مادورو وتعلن إدارة فنزويلا «مؤقتاً»
اليوم 03:05
الأخبار العالمية
مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك
اليوم 00:28
الأخبار العالمية
إيداع مادورو في سجن في نيويورك
4 يناير 2026
الأخبار العالمية
المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي الرئاسة مؤقتاً
4 يناير 2026
الأخبار العالمية
أميركا تحتجز مادورو وتعلن إدارة فنزويلا «مؤقتاً»
اليوم 03:05
الأخبار العالمية
مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك
اليوم 00:28
الأخبار العالمية
إيداع مادورو في سجن في نيويورك
4 يناير 2026
الأخبار العالمية
المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي الرئاسة مؤقتاً
4 يناير 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
مروحية تقل مادورو تصل إلى نيويورك لمحاكمته
اليوم 19:15
اقتصاد
عقارات أبوظبي إلى صعود
اليوم 19:02
الأخبار العالمية
بعد خلاف شخصي.. سائقة تحطم سيارة في روسيا
اليوم 01:34
الأخبار العالمية
فنزويلا.. الجيش يعترف برودريغيز رئيسة بالإنابة
اليوم 01:31
الأخبار العالمية
انقطاع واسع للكهرباء وملاجئ طوارئ في برلين
اليوم 01:26
علوم الدار
محمد بن راشد.. قيادة استثنائية تستشرف المستقبل
اليوم 01:23
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©