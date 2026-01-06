الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
قطاع الطيران الإماراتي.. أبرز إنجازات 2025
6 يناير 2026 19:33
صناعة الطيران
الطيران
قطاع الطيران
شركات الطيران
الإمارات
شركات الطيران الإماراتية
رحلات الطيران
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات مركز عالمي لصناعة الطيران والفضاء والدفاع
20 نوفمبر 2025
اقتصاد
اقتصاد
450 طائرة «بوينج» للناقلات الوطنية الإماراتية
18 نوفمبر 2025
اقتصاد
اقتصاد
الاتحاد للطيران.. 5 رحلات أسبوعياً للمدينة المنورة
12 نوفمبر 2025
اقتصاد
اقتصاد
الناقلات الوطنية.. أداء استثنائي
6 أكتوبر 2025
اقتصاد
اقتصاد
أحدثها ميدان - سومطرة.. الاتحاد للطيران تطلق 18 وجهة في 2025
6 أكتوبر 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
حملة «بيت الخير» الرمضانية تستهدف 65 ألف مستحق بنفقات قيمتها 69 مليون درهم
علوم الدار
"اجتماعية الوطني" تعتمد خطتها لمناقشة "جودة خدمات كبار المواطنين"
اقتصاد
قطاع الطيران الإماراتي.. ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحضور عالمي متصاعد
اقتصاد
السياحة والطيران.. ريادة عابرة للحدود
علوم الدار
حملة «بيت الخير» الرمضانية تستهدف 65 ألف مستحق بنفقات قيمتها 69 مليون درهم
اليوم 17:53
علوم الدار
"اجتماعية الوطني" تعتمد خطتها لمناقشة "جودة خدمات كبار المواطنين"
اليوم 16:53
اقتصاد
قطاع الطيران الإماراتي.. ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحضور عالمي متصاعد
4 يناير 2026
اقتصاد
السياحة والطيران.. ريادة عابرة للحدود
29 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©