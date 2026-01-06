الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
قمة دولية في باريس بشأن أوكرانيا.. ما التفاصيل؟
6 يناير 2026 19:48
الحرب في أوكرانيا
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
باريس
الرئيس الأوكراني
فرنسا
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
هل يلتقي بوتين مع زيلينسكي؟
28 أغسطس 2025
قمة ترامب وزيلينسكي تبحث مسار السلام وضمانات أوكرانيا
19 أغسطس 2025
ماهي أهداف قمة ترامب وزيلينسكي في واشنطن؟
18 أغسطس 2025
ترامب: تحقيق السلام بين بوتين وزيلينسكي ممكن
15 أغسطس 2025
ماذا يأمل زيلينسكي من ترامب؟
3 يوليو 2025
قمة دولية واسعة في باريس حول أوكرانيا
روسيا ترفض اقتراح رئيس أوكرانيا بشأن إجراء استفتاء في دونباس
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
ترامب: زيلينسكي ليس مستعداً لقبول مقترح السلام
قمة دولية واسعة في باريس حول أوكرانيا
اليوم 16:58
روسيا ترفض اقتراح رئيس أوكرانيا بشأن إجراء استفتاء في دونباس
13 ديسمبر 2025
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
ترامب: زيلينسكي ليس مستعداً لقبول مقترح السلام
9 ديسمبر 2025
