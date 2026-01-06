الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
"سيلفي" بهدية الرئيس الصيني
6 يناير 2026 20:10
سيلفي
صورة سيلفي
الرئيس الصيني
الصين
كوريا الجنوبية
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري
لي جاي ميونغ
شي جين بينج
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بطارية تتسبب في حريق على متن طائرة ركاب في الصين
19 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لحظة توقيع ترامب على أمر بشأن بيع "تيك توك"
26 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا تخلى المحققون عن توقيف الرئيس في كوريا الجنوبية؟
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أحكام عرفية وانهيار للعملة ومطالبات بعزل الرئيس.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
5 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حدث نادر بين الصين وأميركا
31 أغسطس 2024
الرياضة
«دورينا» يحاصر «شمشون» في التصنيف الآسيوي بالحصاد الأمثل
علوم الدار
«تريندز» يرصد ملامح النظام الدولي والاقتصاد والأمن العالمي
الأخبار العالمية
صدور مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
الذكاء الاصطناعي
بحجم حقيبة ظهر وقدرات بشرية.. الصين تطلق روبوت "Q1"
الرياضة
«دورينا» يحاصر «شمشون» في التصنيف الآسيوي بالحصاد الأمثل
4 يناير 2026
علوم الدار
«تريندز» يرصد ملامح النظام الدولي والاقتصاد والأمن العالمي
3 يناير 2026
الأخبار العالمية
صدور مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
2 يناير 2026
الذكاء الاصطناعي
بحجم حقيبة ظهر وقدرات بشرية.. الصين تطلق روبوت "Q1"
2 يناير 2026
