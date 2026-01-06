"سيلفي" بهدية الرئيس الصيني

الثلاثاء 6 يناير 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«إخوان السودان».. محاولات ممنهجة للعودة إلى السلطة بالسلاح
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
تحذيرات من تفاقم أزمة المياه في غزة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تحديات اقتصادية وسياسية تواجه إعادة الإعمار في سوريا
العراق: 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم 4 نساء
ترحيب أممي بجهود الوساطة لمعالجة النزاع بشأن القضاء الدستوري في ليبيا
دراسة بحثية لـ«تريندز»: اعتقال مادورو يعيد تشكيل نفوذ واشنطن في أميركا اللاتينية
«التربية» تعمّم موجّهات جديدة في تنفيذ التعلّم والتقييم القائم على المشاريع
«السلامة الغذائية» تقيس وعي الجمهور خلال رحلات البر
«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني والمروري
عمار بن حميد: تمكين الشباب بمقدمة أولويات القيادة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي والمنصوري في أبوظبي
«الابتكار التكنولوجي» يكشف عن «فالكون للاستدلال»
تتويج الفائزين في أشواط الحقايق التلاد بمهرجان الظفرة الختامي
«جمعية الصحفيين» تنظم ورشتين تدريبيتين
معرض دبي العالمي للطوابع ينطلق فبراير المقبل
تفاهم بين «زايد لأصحاب الهمم» وكليات التقنية العليا
«شرطة دبي» تستشرف بناء مرونة سيبرانية مستدامة لأمن المعلومات
لجان التحكيم في مهرجان الظفرة.. شفافية وعدالة
إطلاق «مُعين» للاستشارات دعماً للأسرة والطلبة في رأس الخيمة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
"سيلفي" بهدية الرئيس الصيني
6 يناير 2026 20:10
سيلفي
صورة سيلفي
الرئيس الصيني
الصين
كوريا الجنوبية
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري
لي جاي ميونغ
شي جين بينج
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بطارية تتسبب في حريق على متن طائرة ركاب في الصين
19 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لحظة توقيع ترامب على أمر بشأن بيع "تيك توك"
26 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا تخلى المحققون عن توقيف الرئيس في كوريا الجنوبية؟
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أحكام عرفية وانهيار للعملة ومطالبات بعزل الرئيس.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟
5 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حدث نادر بين الصين وأميركا
31 أغسطس 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
«دورينا» يحاصر «شمشون» في التصنيف الآسيوي بالحصاد الأمثل
4 يناير 2026
علوم الدار
«تريندز» يرصد ملامح النظام الدولي والاقتصاد والأمن العالمي
3 يناير 2026
الأخبار العالمية
صدور مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
2 يناير 2026
الذكاء الاصطناعي
بحجم حقيبة ظهر وقدرات بشرية.. الصين تطلق روبوت "Q1"
2 يناير 2026
الرياضة
«دورينا» يحاصر «شمشون» في التصنيف الآسيوي بالحصاد الأمثل
4 يناير 2026
علوم الدار
«تريندز» يرصد ملامح النظام الدولي والاقتصاد والأمن العالمي
3 يناير 2026
الأخبار العالمية
صدور مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
2 يناير 2026
الذكاء الاصطناعي
بحجم حقيبة ظهر وقدرات بشرية.. الصين تطلق روبوت "Q1"
2 يناير 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
"سيلفي" بهدية الرئيس الصيني
اليوم 20:10
الأخبار العالمية
قمة دولية في باريس بشأن أوكرانيا.. ما التفاصيل؟
اليوم 19:48
اقتصاد
قطاع الطيران الإماراتي.. أبرز إنجازات 2025
اليوم 19:33
الأخبار العالمية
انفجار غاز يدمر قرية في إندونيسيا
5 يناير 2026
الأخبار العالمية
مروحية تقل مادورو تصل إلى نيويورك لمحاكمته
5 يناير 2026
اقتصاد
عقارات أبوظبي إلى صعود
5 يناير 2026
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©