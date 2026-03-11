الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
11 مارس 2026 15:11
يوم الطبيب الإماراتي
الطبيب الإماراتي
أطباء الإمارات
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
10 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات ترحّب بتصنيف أميركا "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية
10 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. أرض الأمان وموطن العطاء
9 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تحتفي بـ"يوم المرأة العالمي"
9 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات متفردة.. وطن يحرسه أبناؤه
9 مارس 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
علوم الدار
الأطباء الإماراتيون.. جهود كبيرة في حماية صحة المجتمع
علوم الدار
يوسف الكتبي: أطباؤنا حماة الصحة ورموز التفاني
علوم الدار
منصور المنصوري: دور حيوي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
اليوم 03:12
علوم الدار
الأطباء الإماراتيون.. جهود كبيرة في حماية صحة المجتمع
اليوم 03:12
علوم الدار
يوسف الكتبي: أطباؤنا حماة الصحة ورموز التفاني
اليوم 03:11
علوم الدار
منصور المنصوري: دور حيوي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون
اليوم 03:10
شاهد أيضًا
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية بداية جديدة
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" إرهابية.. الطريق إلى حساب القتلة
اقتصاد
أسواق الإمارات.. انسيابية بتدفُّق السِّلع ومخزون قوي
اقتصاد
الإمارات.. مركز عالمي للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©