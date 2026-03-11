الأربعاء 11 مارس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة
الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى
واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على المتعاملين مع «إخوان» السودان
زيلينسكي يعلن تأجيل جولة محادثات مع أميركا وروسيا
العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي
ويتكوف: إيران لا ترغب في التوصل لحل دبلوماسي
مفوضية اللاجئين: 800 ألف نازح في لبنان
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: أهالي غزة يواجهون مستويات شديدة من المعاناة
قطر: الاعتداء الإيراني تصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة
ألمانيا: يجب ألا ننسى الوضع المتردي في غزة
البحرين: هجمات إيران اعتداءات آثمة وجرائم سافرة
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر يعرقل المساعدات لغزة
إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين
أسواق الإمارات تشهد انسيابية في تدفُّق السّلع بكميات وفيرة
قرقاش: دفاع الإمارات عن سيادتها وأرضها وشعبها عنوان ملحمةٍ من الانتماء والتضحية
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «ديرا بنجاب»
وقف الشيخ سعيد بن زايد يسهم بـ 3 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
الأطباء الإماراتيون.. جهود كبيرة في حماية صحة المجتمع
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
11 مارس 2026 15:11
يوم الطبيب الإماراتي
الطبيب الإماراتي
أطباء الإمارات
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
10 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات ترحّب بتصنيف أميركا "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية
10 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. أرض الأمان وموطن العطاء
9 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تحتفي بـ"يوم المرأة العالمي"
9 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات متفردة.. وطن يحرسه أبناؤه
9 مارس 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
اليوم 03:12
علوم الدار
الأطباء الإماراتيون.. جهود كبيرة في حماية صحة المجتمع
اليوم 03:12
علوم الدار
يوسف الكتبي: أطباؤنا حماة الصحة ورموز التفاني
اليوم 03:11
علوم الدار
منصور المنصوري: دور حيوي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون
اليوم 03:10
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
اليوم 03:12
علوم الدار
الأطباء الإماراتيون.. جهود كبيرة في حماية صحة المجتمع
اليوم 03:12
علوم الدار
يوسف الكتبي: أطباؤنا حماة الصحة ورموز التفاني
اليوم 03:11
علوم الدار
منصور المنصوري: دور حيوي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون
اليوم 03:10
شاهد أيضًا
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
اليوم 15:11
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية بداية جديدة
اليوم 00:18
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
10 مارس 2026
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" إرهابية.. الطريق إلى حساب القتلة
10 مارس 2026
اقتصاد
أسواق الإمارات.. انسيابية بتدفُّق السِّلع ومخزون قوي
10 مارس 2026
اقتصاد
الإمارات.. مركز عالمي للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
10 مارس 2026
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©