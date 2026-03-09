الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات متفردة.. وطن يحرسه أبناؤه
9 مارس 2026 17:58
القوات المسلحة
الأمن الوطني
رئيس الدولة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد بن زايد
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
17 يناير.. يوم العزم الإماراتي
17 يناير 2026
علوم الدار
علوم الدار
«يوم العزم».. مناسبة نستذكر فيها القيم الإماراتية الأصيلة
17 يناير 2026
علوم الدار
علوم الدار
17 يناير.. «يوم العزم»
17 يناير 2026
علوم الدار
علوم الدار
17 يناير.. الإمارات تحتفي بـ«يوم العزم»
17 يناير 2026
علوم الدار
علوم الدار
«يوم العزم» 17 يناير
17 يناير 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
علوم الدار
الكويت تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة
علوم الدار
البحرين تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي قواتها المسلحة
علوم الدار
«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
10 مارس 2026
علوم الدار
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
10 مارس 2026
علوم الدار
الكويت تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة
10 مارس 2026
علوم الدار
البحرين تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي قواتها المسلحة
10 مارس 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
فرنسا تعتزم نشر 12 سفينة حربية لتأمين الملاحة
علوم الدار
الإمارات ترحّب بتصنيف أميركا "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية
علوم الدار
الإمارات.. أرض الأمان وموطن العطاء
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية يُعمق عزلة "الجماعة"
علوم الدار
الإمارات تحتفي بـ"يوم المرأة العالمي"
علوم الدار
الإمارات متفردة.. وطن يحرسه أبناؤه
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©