الإمارات ترحّب بتصنيف أميركا "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية

الثلاثاء 10 مارس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
هولندا ترسل فرقاطة إلى البحر المتوسط في مهمة حماية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران تسير أسرع من المخطط
اعتداء إيراني سافر يستهدف جامعة ومحطة تحلية مياه في البحرين
دبلوماسيون ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. انتهاك صارخ لأمن واستقرار الشرق الأوسط
المتحدث الإعلامي باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العملية التعليمية في غزة
خبراء لـ «الاتحاد»: «الإخوان».. ممارسات مشبوهة لتأجيج الصراع في السودان
أميركا وفرنسا تنصحان رعاياهما بمغادرة العراق في أقرب وقت ممكن
مستوطنون متطرفون يقتلون 4 فلسطينيين في الضفة الغربية
لبنان.. نصف مليون نازح خلال أسبوع من الحرب
اندلاع حريق بعد هجوم بمسيرات على مرفأ نفطي في جنوب روسيا
مشروع قرار خليجي أمام مجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإيرانية
إسبانيا تعلن إجلاء موظفي سفارتها في طهران
النرويج: انفجار السفارة الأميركية في أوسلو ربما يكون متعمداً
بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار ووقف العنف في الشرق الأوسط
الصين: أي ترتيبات أو آليات جديدة بشأن غزة يجب أن تعزز حل الدولتين
الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المنطقة
توغل جديد للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 13 مسلحاً في «خيبر بختونخوا»
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب
الإمارات: لا نسعى للانجرار إلى أي صراعات ونحتفظ بحقنا في حماية أمننا الوطني
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات ترحّب بتصنيف أميركا "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية
10 مارس 2026 00:36
جماعة الإخوان
الإخوان الإرهابية
أزمة السودان
جماعة الإخوان الإرهابية
منظمة إرهابية
الإخوان
أميركا
الحرب في السودان
الخارجية الأميركية
جماعة الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
وزارة الخارجية
الصراع في السودان
الإمارات
السودان
الأزمة السودانية
الإخوان المسلمون
الإدارة الأميركية
المنظمات الإرهابية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تقرير أميركي: "الإخوان" في الجيش السوداني يتبنون أجندة "إيران"
7 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات: القوات المسلحة السودانية تواصل تشتيت الأنظار عن المساءلة بارتكابها جرائم حرب
26 فبراير 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. إنسانية بامتياز
26 فبراير 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات: ندعم خطة السلام الشاملة من أجل السودان
20 فبراير 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تتصدر قائمة كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في السودان
13 فبراير 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. مساعٍ خبيثة لـ«شيطنة» مبادرات الوساطة
7 مارس 2026
الأخبار العالمية
إيران و«إخوان السودان».. تحالف مشبوه يعمّق الصراعات الإقليمية
6 مارس 2026
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. استراتيجيات ممنهجة للاستثمار في الأزمات
28 فبراير 2026
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: «الإخوان» يحوّل السودان إلى ملاذ آمن للتنظيمات المتطرفة العابرة للحدود
18 فبراير 2026
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. مساعٍ خبيثة لـ«شيطنة» مبادرات الوساطة
7 مارس 2026
الأخبار العالمية
إيران و«إخوان السودان».. تحالف مشبوه يعمّق الصراعات الإقليمية
6 مارس 2026
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. استراتيجيات ممنهجة للاستثمار في الأزمات
28 فبراير 2026
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: «الإخوان» يحوّل السودان إلى ملاذ آمن للتنظيمات المتطرفة العابرة للحدود
18 فبراير 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
فرنسا تعتزم نشر 12 سفينة حربية لتأمين الملاحة
10 مارس 2026
علوم الدار
الإمارات ترحّب بتصنيف أميركا "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية
10 مارس 2026
علوم الدار
الإمارات.. أرض الأمان وموطن العطاء
اليوم 23:13
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية يُعمق عزلة "الجماعة"
اليوم 23:01
علوم الدار
الإمارات تحتفي بـ"يوم المرأة العالمي"
اليوم 19:02
علوم الدار
الإمارات متفردة.. وطن يحرسه أبناؤه
اليوم 17:58
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©