الثلاثاء 10 مارس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ويتكوف يعتزم زيارة إسرائيل بشأن إيران
ترامب: الحرب في إيران «قصيرة الأمد»
«الطاقة الذرية»: نصف مخزون إيران من اليورانيوم في أصفهان
غارات إسرائيلية مكثفة على طهران وأصفهان وجنوب إيران
«الأونروا» لـ«الاتحاد»: 1.4 مليون شخص لا يزالون مشردين في غزة
لبنان: مستعدون لاستئناف المفاوضات لوقف التصعيد الإسرائيلي
رئيس وزراء قطر: الاعتداءات الإيرانية سوء تقدير خطير
دول المنطقة تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة
ستارمر: بريطانيا وأميركا تعملان معاً بشكل وثيق
المفوضية الأوروبية: ملتزمون بالوقوف جانب أوكرانيا
مقتل 30 شرطياً بهجوم جديد في بوركينا فاسو
السيسي: نرفض أي محاولة للالتفاف على اتفاق غزة
«النواب اللبناني» يمدد ولايته لعامين
فرنسا تعتزم نشر 12 سفينة حربية لتأمين الملاحة
تركيا: 14 قتيلاً بغرق قارب مهاجرين
6 قتلى بغارة إسرائيلية على مدينة غزة
أمير الكويت يوجه برفع مستوى الاستعداد وحماية المواقع الحيوية
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية تهديد جسيم للسلم والاستقرار
ستاندرد آند بورز: المرونة المالية والاقتصادية تعزز صلابة أبوظبي في مواجهة المخاطر
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
الإمارات.. مركز عالمي للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
10 مارس 2026 18:14
الإلكترونيات
الإمارات
التجارة الإلكترونية
سوق الإلكترونيات الاستهلاكية
قطاع التجارة الإلكترونية
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
الوجهات السياحية والفنادق في الإمارات تعمل بشكل طبيعي
8 مارس 2026
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد الإمارات.. قوة ومرونة في مواجهة التطورات الجيوسياسية
5 مارس 2026
اقتصاد
اقتصاد
جولة في المدن الترفيهية بإمارة أبوظبي
4 مارس 2026
اقتصاد
اقتصاد
الإمارات.. دور قيادي وريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي
25 فبراير 2026
اقتصاد
اقتصاد
حاسوب إماراتي خارق في الهند
24 فبراير 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
اليوم 23:28
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
اليوم 23:12
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي 300 من قيادات مجتمع الأعمال في دبي
اليوم 22:44
علوم الدار
«فخر الوطن» ينعى شهيدي الوطن ويؤكد أن تضحياتهما ستظل نبراساً للعزة والوفاء
اليوم 22:00
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
اليوم 23:28
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
اليوم 23:12
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي 300 من قيادات مجتمع الأعمال في دبي
اليوم 22:44
علوم الدار
«فخر الوطن» ينعى شهيدي الوطن ويؤكد أن تضحياتهما ستظل نبراساً للعزة والوفاء
اليوم 22:00
شاهد أيضًا
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
اليوم 21:56
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" إرهابية.. الطريق إلى حساب القتلة
اليوم 21:31
اقتصاد
أسواق الإمارات.. انسيابية بتدفُّق السِّلع ومخزون قوي
اليوم 18:19
اقتصاد
الإمارات.. مركز عالمي للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 18:14
الأخبار العالمية
ماذا يعني تصنيف "إخوان السودان" جماعة إرهابية؟
اليوم 02:31
الأخبار العالمية
فرنسا تعتزم نشر 12 سفينة حربية لتأمين الملاحة
اليوم 00:45
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©