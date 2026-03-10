الثلاثاء 10 مارس 2026
أبرز الأخبار
ويتكوف يعتزم زيارة إسرائيل بشأن إيران
ترامب: الحرب في إيران «قصيرة الأمد»
«الطاقة الذرية»: نصف مخزون إيران من اليورانيوم في أصفهان
غارات إسرائيلية مكثفة على طهران وأصفهان وجنوب إيران
«الأونروا» لـ«الاتحاد»: 1.4 مليون شخص لا يزالون مشردين في غزة
لبنان: مستعدون لاستئناف المفاوضات لوقف التصعيد الإسرائيلي
رئيس وزراء قطر: الاعتداءات الإيرانية سوء تقدير خطير
دول المنطقة تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة
ستارمر: بريطانيا وأميركا تعملان معاً بشكل وثيق
المفوضية الأوروبية: ملتزمون بالوقوف جانب أوكرانيا
مقتل 30 شرطياً بهجوم جديد في بوركينا فاسو
السيسي: نرفض أي محاولة للالتفاف على اتفاق غزة
«النواب اللبناني» يمدد ولايته لعامين
فرنسا تعتزم نشر 12 سفينة حربية لتأمين الملاحة
تركيا: 14 قتيلاً بغرق قارب مهاجرين
6 قتلى بغارة إسرائيلية على مدينة غزة
أمير الكويت يوجه برفع مستوى الاستعداد وحماية المواقع الحيوية
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية تهديد جسيم للسلم والاستقرار
ستاندرد آند بورز: المرونة المالية والاقتصادية تعزز صلابة أبوظبي في مواجهة المخاطر
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
10 مارس 2026 21:56
الدفاعات الجوية الإماراتية
الاعتداء الإيراني
إيران
الدفاع الجوي
صواريخ باليستية
الصواريخ الباليستية
وزارة الدفاع
الإمارات
الصواريخ الباليستية الإيرانية
الطائرات المسيرة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
فاطمة الرميثي: ما تفعله إيران الآن انتحار سياسي
6 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
فاطمة الرميثي: إيران تواصل زعزعة أمن المنطقة
6 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع يقدم عرضاً شاملاً لآخر المستجدات الميدانية
6 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة
4 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. جاهزية كاملة والحياة مستمرة
2 مارس 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
دول المنطقة تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة
اليوم 03:32
علوم الدار
أمام مجلس حقوق الإنسان.. الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد المشروع
3 مارس 2026
علوم الدار
وزارة الدفاع تنشر لقطات لاعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
3 مارس 2026
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة
3 مارس 2026
الأخبار العالمية
دول المنطقة تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة
اليوم 03:32
علوم الدار
أمام مجلس حقوق الإنسان.. الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد المشروع
3 مارس 2026
علوم الدار
وزارة الدفاع تنشر لقطات لاعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
3 مارس 2026
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة
3 مارس 2026
شاهد أيضًا
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
اليوم 21:56
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" إرهابية.. الطريق إلى حساب القتلة
اليوم 21:31
اقتصاد
أسواق الإمارات.. انسيابية بتدفُّق السِّلع ومخزون قوي
اليوم 18:19
اقتصاد
الإمارات.. مركز عالمي للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود
اليوم 18:14
الأخبار العالمية
ماذا يعني تصنيف "إخوان السودان" جماعة إرهابية؟
اليوم 02:31
الأخبار العالمية
فرنسا تعتزم نشر 12 سفينة حربية لتأمين الملاحة
اليوم 00:45
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
