الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
10 مارس 2026 21:56
الدفاعات الجوية الإماراتية
الاعتداء الإيراني
إيران
الدفاع الجوي
صواريخ باليستية
الصواريخ الباليستية
وزارة الدفاع
الإمارات
الصواريخ الباليستية الإيرانية
الطائرات المسيرة
