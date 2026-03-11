الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
11 مارس 2026 22:15
الطبيب الإماراتي
الإمارات
الرعاية الصحية
يوم الطبيب الإماراتي
أطباء الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
اليوم 15:11
علوم الدار
علوم الدار
55 مركزاً تقدّم البرنامج الشخصي لإدارة الوزن
7 أكتوبر 2025
علوم الدار
علوم الدار
1090 عملية زراعة أعضاء ناجحة في أبوظبي
13 أغسطس 2025
علوم الدار
علوم الدار
المنتدى العالمي للإنتاج المحلي - أبوظبي
5 ابريل 2025
علوم الدار
علوم الدار
رعاية عاجلة افتراضية للمواطنين
30 يناير 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
علوم الدار
الأطباء الإماراتيون.. جهود كبيرة في حماية صحة المجتمع
علوم الدار
يوسف الكتبي: أطباؤنا حماة الصحة ورموز التفاني
علوم الدار
منصور المنصوري: دور حيوي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
اليوم 03:12
علوم الدار
الأطباء الإماراتيون.. جهود كبيرة في حماية صحة المجتمع
اليوم 03:12
علوم الدار
يوسف الكتبي: أطباؤنا حماة الصحة ورموز التفاني
اليوم 03:11
علوم الدار
منصور المنصوري: دور حيوي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون
اليوم 03:10
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
القوات الأميركية تدمر 16 زورقاً إيرانياً في هرمز
علوم الدار
بكل إخلاص وشرف.. شهداء الوطن يجسدون أسمى معاني التضحية والانتماء
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
علوم الدار
محمد بن زايد.. طمأنينة وطن
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية بداية جديدة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©