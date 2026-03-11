الخميس 12 مارس 2026
أبرز الأخبار
سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل مسيرة التنمية والازدهار
نهيان بن مبارك يقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد راشد البلوشي
الجهات المختصة تتعامل مع حريق في مطار أبوظبي القديم دون تسجيل أي إصابات
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة
الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى
واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على المتعاملين مع «إخوان» السودان
زيلينسكي يعلن تأجيل جولة محادثات مع أميركا وروسيا
العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي
ويتكوف: إيران لا ترغب في التوصل لحل دبلوماسي
مفوضية اللاجئين: 800 ألف نازح في لبنان
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: أهالي غزة يواجهون مستويات شديدة من المعاناة
قطر: الاعتداء الإيراني تصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة
ألمانيا: يجب ألا ننسى الوضع المتردي في غزة
البحرين: هجمات إيران اعتداءات آثمة وجرائم سافرة
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر يعرقل المساعدات لغزة
إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين
أسواق الإمارات تشهد انسيابية في تدفُّق السّلع بكميات وفيرة
قرقاش: دفاع الإمارات عن سيادتها وأرضها وشعبها عنوان ملحمةٍ من الانتماء والتضحية
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
محمد بن زايد.. طمأنينة وطن
11 مارس 2026 21:46
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
الإمارات متفردة.. وطن يحرسه أبناؤه
9 مارس 2026
رئيس الدولة يزور عدداً من المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى
7 مارس 2026
رئيس الدولة: لا تشلّون هم
4 مارس 2026
رسالة طمأنينة صادقة
4 مارس 2026
رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول شقيقة
28 فبراير 2026
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
12 مارس 2026
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
12 مارس 2026
سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل مسيرة التنمية والازدهار
اليوم 23:24
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة
اليوم 17:21
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
12 مارس 2026
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
12 مارس 2026
سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل مسيرة التنمية والازدهار
اليوم 23:24
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة
اليوم 17:21
الأخبار العالمية
القوات الأميركية تدمر 16 زورقاً إيرانياً في هرمز
اليوم 23:19
علوم الدار
بكل إخلاص وشرف.. شهداء الوطن يجسدون أسمى معاني التضحية والانتماء
اليوم 22:30
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
اليوم 22:15
علوم الدار
محمد بن زايد.. طمأنينة وطن
اليوم 21:46
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
اليوم 15:11
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية بداية جديدة
اليوم 00:18
