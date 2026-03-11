الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
محمد بن زايد.. طمأنينة وطن
11 مارس 2026 21:46
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات متفردة.. وطن يحرسه أبناؤه
9 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
رئيس الدولة يزور عدداً من المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى
7 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
رئيس الدولة: لا تشلّون هم
4 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
رسالة طمأنينة صادقة
4 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول شقيقة
28 فبراير 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
علوم الدار
سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل مسيرة التنمية والازدهار
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة
علوم الدار
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
12 مارس 2026
12 مارس 2026
أخبار
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
12 مارس 2026
12 مارس 2026
علوم الدار
سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل مسيرة التنمية والازدهار
اليوم 23:24
اليوم 23:24
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة
اليوم 17:21
اليوم 17:21
الأخبار العالمية
القوات الأميركية تدمر 16 زورقاً إيرانياً في هرمز
علوم الدار
بكل إخلاص وشرف.. شهداء الوطن يجسدون أسمى معاني التضحية والانتماء
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
علوم الدار
محمد بن زايد.. طمأنينة وطن
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية بداية جديدة
