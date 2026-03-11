الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
القوات الأميركية تدمر 16 زورقاً إيرانياً في هرمز
11 مارس 2026 23:19
إيران
الجيش الأميركي
أميركا
مضيق هرمز
هرمز
القوات الأميركية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: يجب أن يكون هناك «سبب وجيه جداً» لإرسال قوات برية إلى إيران
8 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«الشيوخ» الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في ضرب إيران
8 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تقرير أميركي: "الإخوان" في الجيش السوداني يتبنون أجندة "إيران"
7 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي القاذفات الشبح "بي 2"؟
6 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
صور فضائية جديدة لمواقع عسكرية وسيادية مدمرة في إيران
6 مارس 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
الأخبار العالمية
ويتكوف: إيران لا ترغب في التوصل لحل دبلوماسي
علوم الدار
البحرية العُمانية تنقذ طاقم سفينة تعرضت لقصف صاروخي قرب مضيق هرمز
الأخبار العالمية
سقوط 3 طائرات حربية أميركية في الكويت ونجاة أطقمها
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
اليوم 03:15
الأخبار العالمية
ويتكوف: إيران لا ترغب في التوصل لحل دبلوماسي
اليوم 03:14
علوم الدار
البحرية العُمانية تنقذ طاقم سفينة تعرضت لقصف صاروخي قرب مضيق هرمز
4 مارس 2026
الأخبار العالمية
سقوط 3 طائرات حربية أميركية في الكويت ونجاة أطقمها
3 مارس 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
القوات الأميركية تدمر 16 زورقاً إيرانياً في هرمز
علوم الدار
بكل إخلاص وشرف.. شهداء الوطن يجسدون أسمى معاني التضحية والانتماء
علوم الدار
أصحاب المعاطف البيضاء.. جاهزون دائماً لخدمة الوطن
علوم الدار
محمد بن زايد.. طمأنينة وطن
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي
الأخبار العالمية
تصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية بداية جديدة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©