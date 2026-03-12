الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار
الإمارات: قواتنا نجحت بوجه الاعتداءات الإيرانية من خلال الصمود والوحدة التي تجمعنا
12 مارس 2026 17:07
الدفاعات الجوية الإماراتية
الاعتداء الإيراني
القوات المسلحة
إيران
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات متفردة.. وطن يحرسه أبناؤه
9 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
د. سلطان النعيمي: التلاحم والتعاون بين المواطنين والمقيمين يعكس الصورة الحقيقية للدولة
5 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة
4 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. جاهزية كاملة والحياة مستمرة
2 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
«يوم العزم».. عندما تتوحّد القيم
17 يناير 2026
علوم الدار
«فخر الوطن» ينعى شهيدي الوطن ويؤكد أن تضحياتهما ستظل نبراساً للعزة والوفاء
علوم الدار
«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
علوم الدار
الكويت تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة
علوم الدار
الأخبار العالمية
ما هو القرار 2817 بإدانة إيران؟
علوم الدار
الإمارات تُرحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يُدين الهجمات الإيرانية
اقتصاد
مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في الإمارات
علوم الدار
الإمارات: قواتنا نجحت بوجه الاعتداءات الإيرانية من خلال الصمود والوحدة التي تجمعنا
علوم الدار
الإمارات: قوى الكراهية والتطرف لن تغير نموذجنا القائم على التسامح والتعايش
علوم الدار
حسن الشحي: توافر مخزون استراتيجي للسلع في عجمان ومتابعة الأسواق مستمرة
