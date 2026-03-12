الإمارات تُرحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يُدين الهجمات الإيرانية

الخميس 12 مارس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية «شهادة وفاة» للتنظيم
غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
رومانيا تسمح لطائرات أميركية بالتزود بالوقود لـ«أغراض دفاعية»
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً في إيران
مصر تحذِّر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية في المنطقة
إجلاء 20 شخصاً من سفينة تايلاندية تعرضت للاستهداف قبالة سواحل عُمان
الأمم المتحدة: تكثيف جهود حماية المدنيين وتعزيز التمويل الإنساني
سويسرا تغلق سفارتها في طهران
مباحثات خليجية مع «اليونسكو» حول تداعيات الاعتداءات الإيرانية على التعليم والثقافة
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاصطفاف العالمي مع الإمارات «حائط صد» لحماية سيادة الخليج
«قطارات الاتحاد» تواصل عملياتها لشحن البضائع بصورة منتظمة
أمطار متفرقة وانخفاض تدريجي في الحرارة
«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات تُرحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يُدين الهجمات الإيرانية
12 مارس 2026 17:20
الاعتداء الإيراني
مجلس الأمن
إيران
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هو القرار 2817 بإدانة إيران؟
اليوم 17:30
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات: قواتنا نجحت بوجه الاعتداءات الإيرانية من خلال الصمود والوحدة التي تجمعنا
اليوم 17:07
علوم الدار
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
10 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات: ندعم خطة السلام الشاملة من أجل السودان
20 فبراير 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات ترحب بإطلاق مجلس السلام وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة
30 يناير 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
دولة الإمارات ترحّب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية
اليوم 09:40
علوم الدار
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
اليوم 03:51
الأخبار العالمية
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
اليوم 00:50
الأخبار العالمية
قطر: الاعتداء الإيراني تصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة
11 مارس 2026
علوم الدار
دولة الإمارات ترحّب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية
اليوم 09:40
علوم الدار
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
اليوم 03:51
الأخبار العالمية
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
اليوم 00:50
الأخبار العالمية
قطر: الاعتداء الإيراني تصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة
11 مارس 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هو القرار 2817 بإدانة إيران؟
اليوم 17:30
علوم الدار
الإمارات تُرحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يُدين الهجمات الإيرانية
اليوم 17:20
اقتصاد
مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في الإمارات
اليوم 17:14
علوم الدار
الإمارات: قواتنا نجحت بوجه الاعتداءات الإيرانية من خلال الصمود والوحدة التي تجمعنا
اليوم 17:07
علوم الدار
الإمارات: قوى الكراهية والتطرف لن تغير نموذجنا القائم على التسامح والتعايش
اليوم 17:00
علوم الدار
حسن الشحي: توافر مخزون استراتيجي للسلع في عجمان ومتابعة الأسواق مستمرة
اليوم 02:30
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©