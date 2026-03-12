الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات والمنطقة بقرار دولي واسع الدعم
12 مارس 2026 20:51
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
إيران
الاعتداء الإيراني
الإمارات
محمد أبو شهاب
الأمم المتحدة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هو القرار 2817 بإدانة إيران؟
اليوم 17:30
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تُرحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يُدين الهجمات الإيرانية
اليوم 17:20
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس
4 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد احتفاظها بحق الرد المشروع
3 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة
28 فبراير 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
دولة الإمارات ترحّب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية
علوم الدار
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
الأخبار العالمية
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
الأخبار العالمية
قطر: الاعتداء الإيراني تصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة
علوم الدار
دولة الإمارات ترحّب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية
اليوم 09:40
علوم الدار
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
اليوم 03:51
الأخبار العالمية
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
اليوم 00:50
الأخبار العالمية
قطر: الاعتداء الإيراني تصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة
11 مارس 2026
شاهد أيضًا
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
الأخبار العالمية
مضيق هرمز.. شريان العالم الاستراتيجي
علوم الدار
كيف يستعد الجمهور لاستقبال عيد الفطر السعيد في أبوظبي؟
علوم الدار
اللواء سعيد الشامسي يكشف تفاصيل قرار عودة المقيمين المنتهية إقاماتهم دون تأشيرة جديدة
علوم الدار
حركة مرورية انسيابية تعكس نبض الحياة والأمان في قلب أبوظبي
علوم الدار
الإمارات.. السماح بعودة المقيمين ممن انتهت إقاماتهم دون الحاجة لتأشيرة دخول جديدة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©