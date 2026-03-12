الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
منذ متى والمدنيون هدفاً مشروعاً في قاموس الحروب؟
12 مارس 2026 20:54
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
اليوم 23:19
علوم الدار
علوم الدار
كيف يستعد الجمهور لاستقبال عيد الفطر السعيد في أبوظبي؟
اليوم 21:30
علوم الدار
علوم الدار
اللواء سعيد الشامسي يكشف تفاصيل قرار عودة المقيمين المنتهية إقاماتهم دون تأشيرة جديدة
اليوم 21:15
علوم الدار
علوم الدار
حركة مرورية انسيابية تعكس نبض الحياة والأمان في قلب أبوظبي
اليوم 21:08
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. السماح بعودة المقيمين ممن انتهت إقاماتهم دون الحاجة لتأشيرة دخول جديدة
اليوم 21:00
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
الرياضة
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
الرياضة
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
اليوم 23:45
الرياضة
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
اليوم 23:36
أخبار
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
اليوم 23:28
الرياضة
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
اليوم 23:15
شاهد أيضًا
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
الأخبار العالمية
مضيق هرمز.. شريان العالم الاستراتيجي
علوم الدار
كيف يستعد الجمهور لاستقبال عيد الفطر السعيد في أبوظبي؟
علوم الدار
اللواء سعيد الشامسي يكشف تفاصيل قرار عودة المقيمين المنتهية إقاماتهم دون تأشيرة جديدة
علوم الدار
حركة مرورية انسيابية تعكس نبض الحياة والأمان في قلب أبوظبي
علوم الدار
الإمارات.. السماح بعودة المقيمين ممن انتهت إقاماتهم دون الحاجة لتأشيرة دخول جديدة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©