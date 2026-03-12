الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
مضيق هرمز.. شريان العالم الاستراتيجي
12 مارس 2026 21:45
صادرات النفط
خليج عمان
إيران
النفط
الغاز
الغاز الطبيعي المسال
سلطنة عمان
الغاز الطبيعي
مضيق هرمز
الخليج العربي
هرمز
المحيط الهندي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هو القرار 2817 بإدانة إيران؟
اليوم 17:30
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: يجب أن يكون هناك «سبب وجيه جداً» لإرسال قوات برية إلى إيران
8 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«الشيوخ» الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في ضرب إيران
8 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تماه سياسي بين «إخوان السودان» والخطاب الإيراني
8 مارس 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في إيران
3 مارس 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون سلطان عُمان في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
اليوم 23:45
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد
اليوم 22:46
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد
اليوم 21:50
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون سلطان عُمان في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود
اليوم 21:44
شاهد أيضًا
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
الأخبار العالمية
مضيق هرمز.. شريان العالم الاستراتيجي
علوم الدار
كيف يستعد الجمهور لاستقبال عيد الفطر السعيد في أبوظبي؟
علوم الدار
اللواء سعيد الشامسي يكشف تفاصيل قرار عودة المقيمين المنتهية إقاماتهم دون تأشيرة جديدة
علوم الدار
حركة مرورية انسيابية تعكس نبض الحياة والأمان في قلب أبوظبي
علوم الدار
الإمارات.. السماح بعودة المقيمين ممن انتهت إقاماتهم دون الحاجة لتأشيرة دخول جديدة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©